Capcom ujawnia wymagania sprzętowe Resident Evil Requiem. Denuvo potwierdzone

Nowa odsłona kultowej serii horrorów od Capcomu nabiera kształtów.
Resident Evil Requiem będzie produkcją nastawioną wyłącznie na rozgrywkę jednoosobową. Gracze wcielą się w Grace Ashcroft, która spróbuje przetrwać w nowym koszmarze rozgrywającym się w dobrze znanym Raccoon City. Capcom zapowiada, że tytuł zaoferuje silnie zarysowane postacie, wyjątkowo immersyjną narrację i mroczną atmosferę, która ma przypominać początki serii.
Resident Evil Requiem – powrót do Raccoon City
Twórcy podkreślają, że wykorzystali nowe technologie, by wzmocnić realizm i zaangażowanie gracza. Co ciekawe, gra będzie wspierać Path Tracing, a także najnowsze technologie skalowania obrazu – DLSS 4.
Zgodnie z informacjami udostępnionymi na Steamie, wymagania gry prezentują się następująco:
Minimalne wymagania sprzętowe Resident Evil Requiem na PC:
Zalecane wymagania sprzętowe Resident Evil Requiem na PC:
Procesor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
Pamięć RAM: 16 GB
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600
Capcom nie podał jeszcze, jakiej rozdzielczości i liczby klatek na sekundę dotyczą te ustawienia, ale jak na współczesną produkcję AAA, wymagania są stosunkowo niskie.
Potwierdzono również, że gra wykorzysta zabezpieczenie Denuvo Anti-Tamper, które od lat budzi mieszane reakcje wśród graczy. Nie jest to jednak zaskoczenie – Capcom regularnie sięga po ten system w premierowych wersjach swoich tytułów.