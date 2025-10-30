Capcom ujawnia wymagania sprzętowe Resident Evil Requiem. Denuvo potwierdzone

Resident Evil Requiem będzie produkcją nastawioną wyłącznie na rozgrywkę jednoosobową. Gracze wcielą się w Grace Ashcroft, która spróbuje przetrwać w nowym koszmarze rozgrywającym się w dobrze znanym Raccoon City. Capcom zapowiada, że tytuł zaoferuje silnie zarysowane postacie, wyjątkowo immersyjną narrację i mroczną atmosferę, która ma przypominać początki serii.

Resident Evil Requiem – powrót do Raccoon City

Twórcy podkreślają, że wykorzystali nowe technologie, by wzmocnić realizm i zaangażowanie gracza. Co ciekawe, gra będzie wspierać Path Tracing, a także najnowsze technologie skalowania obrazu – DLSS 4.