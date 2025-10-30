Zaloguj się lub Zarejestruj

Capcom ujawnia wymagania sprzętowe Resident Evil Requiem. Denuvo potwierdzone

Mikołaj Berlik
2025/10/30 16:00
Nowa odsłona kultowej serii horrorów od Capcomu nabiera kształtów.

Resident Evil Requiem będzie produkcją nastawioną wyłącznie na rozgrywkę jednoosobową. Gracze wcielą się w Grace Ashcroft, która spróbuje przetrwać w nowym koszmarze rozgrywającym się w dobrze znanym Raccoon City. Capcom zapowiada, że tytuł zaoferuje silnie zarysowane postacie, wyjątkowo immersyjną narrację i mroczną atmosferę, która ma przypominać początki serii.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem – powrót do Raccoon City

Twórcy podkreślają, że wykorzystali nowe technologie, by wzmocnić realizm i zaangażowanie gracza. Co ciekawe, gra będzie wspierać Path Tracing, a także najnowsze technologie skalowania obrazu – DLSS 4.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na Steamie, wymagania gry prezentują się następująco:

Minimalne wymagania sprzętowe Resident Evil Requiem na PC:

  • Procesor: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT

Zalecane wymagania sprzętowe Resident Evil Requiem na PC:

  • Procesor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600

Capcom nie podał jeszcze, jakiej rozdzielczości i liczby klatek na sekundę dotyczą te ustawienia, ale jak na współczesną produkcję AAA, wymagania są stosunkowo niskie.

Potwierdzono również, że gra wykorzysta zabezpieczenie Denuvo Anti-Tamper, które od lat budzi mieszane reakcje wśród graczy. Nie jest to jednak zaskoczenie – Capcom regularnie sięga po ten system w premierowych wersjach swoich tytułów.

Premiera Resident Evil Requiem planowana jest na 27 lutego 2026 roku. Ostatnio dowiedzieliśmy się więcej na temat preorderów gry.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/resident-evil-requiem-pc-requirements-revealed-denuvo-confirmed/

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 16:04

Ciekawe, czy będzie casus ostatniego MH, którego stan techniczny zabił tę grę.




