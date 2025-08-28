Zaloguj się lub Zarejestruj

Capcom pokazuje Onimusha: Way of the Sword. Tak wygląda walka i nowa mechanika

Mikołaj Berlik
2025/08/28 18:00
Capcom pokazał walkę, obronę i starcie z Ganryu.

Capcom opublikował pełny zapis dema Onimusha: Way of the Sword, które można było ograć podczas Gamescom 2025. Ponad dziewięciominutowy materiał prezentuje miks eksploracji, walki z przeciwnikami oraz pojedynek z bossem, ukazując jednocześnie mechaniki, jakie będą kluczowe w nowej odsłonie serii.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword – walka, Issen i Oni Armament

W udostępnionym nagraniu bohater Musashi Miyamoto staje naprzeciw zwykłym oraz dystansowym wrogom, korzystając z opcji obronnych, w tym odbijania strzał, które można skierować z powrotem do przeciwnika. Zademonstrowano również kontrę Issen, zadającą duże obrażenia przy idealnym wyczuciu czasu, a także system bloków i parowania ataków ze wszystkich stron. Pojawia się też Oni Armament – zdolność pozwalająca Musashiemu walczyć dwoma ostrzami naraz, co ułatwia szybkie eliminowanie słabszych wrogów.

Kulminacyjnym punktem dema jest starcie z Sasakim Ganryu, rywalem Musashiego, korzystającym zarówno z ataków wręcz, jak i mocy Oni Gauntlet. Walka daje okazję do wykorzystania wszystkich mechanik, a w trakcie starcia pojawia się możliwość zaatakowania słabego punktu przeciwnika, co zmienia dalszy przebieg pojedynku.

GramTV przedstawia:

Capcom podkreślił, że gra nie będzie światem otwartym, lecz skoncentruje się na dynamicznej, satysfakcjonującej rozgrywce. Onimusha: Way of the Sword zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, a premiera planowana jest na 2026 rok. Przy okazji na wydarzeniu zobaczyliśmy zwiastun.

Źródło:https://gamingbolt.com/onimusha-way-of-the-sword-gets-new-video-showcasing-gamescom-2025-playable-demo

Tagi:

News
zwiastun
gamescom
Onimusha
Onimusha: Way of the Sword
Gamescom 2025
