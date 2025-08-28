Capcom pokazuje Onimusha: Way of the Sword. Tak wygląda walka i nowa mechanika

Capcom opublikował pełny zapis dema Onimusha: Way of the Sword, które można było ograć podczas Gamescom 2025. Ponad dziewięciominutowy materiał prezentuje miks eksploracji, walki z przeciwnikami oraz pojedynek z bossem, ukazując jednocześnie mechaniki, jakie będą kluczowe w nowej odsłonie serii.

Onimusha: Way of the Sword – walka, Issen i Oni Armament

W udostępnionym nagraniu bohater Musashi Miyamoto staje naprzeciw zwykłym oraz dystansowym wrogom, korzystając z opcji obronnych, w tym odbijania strzał, które można skierować z powrotem do przeciwnika. Zademonstrowano również kontrę Issen, zadającą duże obrażenia przy idealnym wyczuciu czasu, a także system bloków i parowania ataków ze wszystkich stron. Pojawia się też Oni Armament – zdolność pozwalająca Musashiemu walczyć dwoma ostrzami naraz, co ułatwia szybkie eliminowanie słabszych wrogów.