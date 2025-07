Capcom odwołuje prelekcję o Monster Hunter Wilds po fali gróźb wobec pracowników

Capcom odwołał zaplanowaną prelekcję dotyczącą rozwoju i optymalizacji swojej flagowej serii, Monster Hunter Wilds. Decyzja ta nastąpiła po tym, jak firma wydała oświadczenie (via VGC) ujawniające, że pracownicy Capcomu otrzymali bezpośrednie groźby dotyczące wydajności gry.

Prelekcja o Monster Hunter Wilds anulowana

Prelekcja, zatytułowana „Monster Hunter: Wilds działa płynnie! Wszystko, co musisz wiedzieć o optymalizacji”, miała odbyć się na CEDEC, największej japońskiej konferencji deweloperów. Celem było przedstawienie postępów Capcomu w dziedzinie wydajności i optymalizacji. Jednakże, po ogłoszeniu tematu prelekcji oraz równoczesnym wystąpieniu problemów z wydajnością w Monster Hunter Wilds, wydawca spotkał się z poważną falą negatywnych reakcji w mediach społecznościowych, co doprowadziło do anulowania wykładu.