Capcom chce skupić się na reaktywacji swoich zapomnianych marek

Na The Game Awards 2024 doczekaliśmy się zapowiedzi kontynuacji kultowego Okami, a także mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Onimusha: Way of the Sword. Okazuje się jednak, że w najbliższych latach gracze mogą spodziewać się powrotu kolejnych marek Capcomu. Japońska firma zamierza bowiem skupić się na reaktywacji uśpionych od dłuższego czasu IP.

Capcom dzieli się planami na przyszłość. Firma chce wydawać nowe gry i wskrzesić zapomniane IP

Powyższe rewelacje pochodzą bezpośrednio od Capcomu. Japońska firma opublikowała bowiem komunikat dla inwestorów (dzięki GamingBolt), w którym podzieliła się swoimi planami na najbliższe lata. Zgodnie z przekazanymi informacjami wydawca chce skupić się zarówno na wydawaniu nowych produkcji, jak i reaktywacji serii, o których w ostatnich latach było dość cicho.