Capcom chce, aby walki z bossami w Resident Evil Requiem testowały spryt graczy, a nie tylko ich celność

Reżyser gry, Koshi Nakanishi, w rozmowie z Automaton wyjaśnił:
Oczywiście w grze będą walki z bossami. Jednak zamiast pokonywać wrogów w widowiskowy sposób jak w produkcjach nastawionych na akcję i strzelanie, styl będzie przypominał Resident Evil 1 i 2, gdzie gracz poszerzał obszar eksploracji w zamkniętej przestrzeni i pokonywał przeszkody dzięki sprytowi.
Centralną postacią Requiem jest Grace Ashcroft, zupełnie nowa bohaterka serii. W przeciwieństwie do Leona S. Kennedy’ego, nie jest zaprawionym w boju weteranem. Na początku gry będzie wręcz bezbronna i przerażona, ale z czasem w miarę zdobywania doświadczenia w ekstremalnych sytuacjach przełamie strach i zacznie stawiać czoła zagrożeniom.
Nakanishi podkreśla:
Jednym z największych atutów serii Resident Evil jest to, że bohaterowie, którzy początkowo są przerażeni, stopniowo nabierają siły, gdy zdobywają doświadczenie. Grace na początku się boi, ale w końcu coś w niej pęka i zaczyna walczyć.
Podczas minionego Gamescomu reżyser zdradził również, że jego podejście do narracji i tempa gry pozostaje podobne do tego, które zastosował w Resident Evil 7: Biohazard, jednej z najlepiej ocenianych części serii. Resident Evil Requiem zadebiutuje 27 lutego 2026 roku, oferując graczom powrót do klaustrofobicznej grozy, gdzie liczy się nie tylko siła ognia, ale i umiejętność logicznego myślenia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!