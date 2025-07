Canal+ za darmo. Telewizja, sport i inne wybrane treści dostępne dla wszystkich widzów

Canal+ ogłosiło uruchomienie nowej usługi, dzięki której widzowie mogą oglądać część oferty platformy całkowicie za darmo. Bez konieczności rejestracji, logowania czy podawania danych, wystarczy aplikacja na urządzeniach lub przeglądarka i jedno kliknięcie w zakładkę „Za darmo”.

Chcemy umożliwić widzom swobodny dostęp do naszych treści. To sposób na poznanie CANAL+ bez konieczności wykupywania subskrypcji. Zdajemy sobie sprawę, że dziś ludzie chcą najpierw zobaczyć, co oferuje dana platforma i odpowiadamy na te oczekiwania – powiedział Bartłomiej Leszczyński, dyrektor ds. rozwoju i strategii OTT w CANAL+ Polska.