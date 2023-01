Cameron nie chce, abyście oglądali Avatara na telefonie. Nie chodzi o rozmiar ekranu

Avatar: Istota wody powoli zbliża się do przekroczenia 2 miliardów dolarów wpływów z kin. Film już teraz ma na koncie więcej, niż Spider-Man: Bez drogi do domu, detronizując produkcję MCU z szóstego miejsca najbardziej dochodowych filmów w historii. James Cameron jest zadowolony, że widzowie wolą obejrzeć film w kinie, zamiast poczekać na premierę na streamingu. Reżyser w rozmowie z serwisem NPR przyznał, że oglądanie filmu w domu wcale nie musi być niekorzystne dla widzów, ale zachęcił do obejrzenia drugiej części Avatara, jak i kolejnych odsłon po ich premierze, na jak największym ekranie, gdyż jak stwierdził, nie jest zwolennikiem oglądania filmów na smartfonach.