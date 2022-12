Avatar: Istota wody z miliardem dolarów. Kiedy film zadebiutuje na Disney+?

W niektórych krajach Avatar: Istota wody zadebiutował przed dwoma tygodniami i od tego czasu świetnie radzi sobie w kinach. Pomimo nie najlepszego otwarcia, najnowsza produkcja Jamesa Camerona notuje prawie na całym świecie niskie spadki wpływów, dzięki którym, już wczoraj filmowi udało się przekroczyć miliard globalnych wpływów. Druga część Avatara osiągnęła to w 14 dni, gdy dla porównania, pierwsza potrzebowała na to 19 dni.

Rodzi się więc pytanie, kiedy subskrybenci Disney+ będą mogli obejrzeć drugą część Avatara u siebie w domu. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż film będzie miał tzw. „długie nogi”, czyli będzie cieszyć się popularnością w kinach jeszcze po kilku tygodniach od premiery. Pierwszą poważną konkurencją dla filmu będzie premiera Ant-Man i Osa: Kwantomania, która zadebiutuje 17 lutego. Do tego czasu Avatar: Istota wody może zbierać kolejne miliony, śrubując swój wynik wpływów z kin.

Avatar: Istota wody jest dopiero czwartym filmem w ciągu ostatnich trzech lat, któremu udało się przekroczyć miliard globalnych wpływów. Wcześniej tylko Spider-Man: Bez drogi do domu, Top Gun: Maverick i Jurassic World: Dominion zdołały to osiągnąć.

Daje to szósty najszybciej osiągnięty miliard w historii. Według szacunków po wtorkowych seansach film ma już na koncie 1,025 miliarda dolarów. Z Ameryki pochodzi około 315 mln dolarów, zaś z pozostałych rynków około 710 mln dolarów, w tym z Chin, w których film zarobił już około 115 milionów USD.

Serwis The Direct przewiduje więc, że w przypadku tej produkcji Disney zastosuje aż 90-dniowe ekskluzywne okno kinowe i Avatar: Istota wody doczeka się premiery na Disney+ dopiero w okolicach 17 marca. Oczywiście to wyłącznie spekulacje i firma może zaskoczyć widzów, udostępniając swoją produkcję po 60-70 dniach, jak miało to miejsce przy Thor: miłość i grom, który pojawił się w bibliotece platformy po 62 dniach.