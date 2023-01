James Cameron zachwycony wynikami Avatara: Istota wody. „Dość już streamingu!”

Reżyser ma również ważne przesłanie do osób, które korzystają z telefonów podczas seansów.

Avatar: Istota wody wciąż nie traci na popularności. Film nadal zbiera setki milionów dolarów na całym świecie, powoli zbliżając się do granicy 2 miliardów dolarów. Obecnie produkcja ma na koncie 1,731 mld dolarów globalnych wpływów, tym samym film osiągnął próg rentowności i James Cameron może spokojnie pracować nad trzema następnymi filmami z serii. Reżyser zadowolony jest z wyników osiągniętych przez swój film nie tylko ze względu na kwestie finansowe, ale również zachęcenia wielu osób do wybrania się do kina.