Nowe rozszerzenie do Pokemon TCG Pocket. Mega Gardevoir gwiazdą dodatku Fantastical Parade

Mobilna gra karciana Pokemon Trading Card Game Pocket otrzymała nowe rozszerzenie zatytułowane Fantastical Parade. Dodatek zadebiutował 29 stycznia 2026 roku i przyniósł ze sobą nowe karty, mechaniki oraz szereg aktualizacji funkcji handlu i walki.

Pokemon TCG Pocket otrzymuje nowy dodatek

Rozszerzenie Fantastical Parade otwiera przed graczami kolejne możliwości kolekcjonowania i rywalizacji. W nowych boosterach pojawi się Mega Gardevoir, który jest jednocześnie gwiazdą dodatku, ale gracze mogą także liczyć na inne karty Mega Ewolucji Pokemon EX. Swoją premierę w Pokemon TCG Pocket zaliczy także legendarny Teal Mask Ogerpon EX. Karty z nowego rozszerzenia wyróżniają się kolorowymi, festiwalowymi ilustracjami oraz wprowadzają Stadiony. czyli zupełnie nowy podtyp kart Trenerów, który w dynamiczny sposób wpływa na przebieg pojedynków, modyfikując pole gry w trakcie walki.