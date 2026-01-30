Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe rozszerzenie do Pokemon TCG Pocket. Mega Gardevoir gwiazdą dodatku Fantastical Parade

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/30 17:30
0
0

Właśnie zadebiutował kolejny dodatek do popularnej karcianki mobilnej Pokemon TCG pocket.

Mobilna gra karciana Pokemon Trading Card Game Pocket otrzymała nowe rozszerzenie zatytułowane Fantastical Parade. Dodatek zadebiutował 29 stycznia 2026 roku i przyniósł ze sobą nowe karty, mechaniki oraz szereg aktualizacji funkcji handlu i walki.

Pokemon TCG Pocket – Fantastical Parade
Pokemon TCG Pocket – Fantastical Parade

Pokemon TCG Pocket otrzymuje nowy dodatek

Rozszerzenie Fantastical Parade otwiera przed graczami kolejne możliwości kolekcjonowania i rywalizacji. W nowych boosterach pojawi się Mega Gardevoir, który jest jednocześnie gwiazdą dodatku, ale gracze mogą także liczyć na inne karty Mega Ewolucji Pokemon EX. Swoją premierę w Pokemon TCG Pocket zaliczy także legendarny Teal Mask Ogerpon EX. Karty z nowego rozszerzenia wyróżniają się kolorowymi, festiwalowymi ilustracjami oraz wprowadzają Stadiony. czyli zupełnie nowy podtyp kart Trenerów, który w dynamiczny sposób wpływa na przebieg pojedynków, modyfikując pole gry w trakcie walki.

GramTV przedstawia:

Wraz z premierą dodatku do aplikacji trafią także nowe funkcjonalności:

  • Funkcja wiadomości w handlu (od 29 stycznia) – gracze otrzymają możliwość korzystania z gotowych komunikatów podczas wymiany kart. Ta opcja pozwoli w łatwy sposób poinformować innych, czy interesuje ich karta z listy życzeń lub jej wersja w innym języku
  • Losowa bitwa w walkach solo (od 29 stycznia) – nowy tryb pozwoli wziąć udział w pojedynku, w którym talia przeciwnika pozostaje nieznana aż do momentu rozpoczęcia walki.

W najbliższych tygodniach w Pokemon TCG Pocket pojawi się również szereg czasowych wydarzeń:

  • Misje prezentowe Elite Deck (od 29 stycznia do 26 kwietnia) – gracze będą mogli zdobyć potężny ognisty Elite Deck zawierający Mega Blaziken EX oraz Entei EX
  • Misje kolekcjonerskie Handy Card (od 29 stycznia do 26 kwietnia) – specjalne misje umożliwią zdobycie kart Trenerów o użytecznych efektach bojowych, takich jak Copycat, Giant Cape i inne
  • Wydarzenie Mega Medicham EX Drop (od 11 lutego do 21 lutego) – udział w specjalnych bitwach solo pozwoli zdobyć promocyjne pakiety Series B vol. 4
  • Wydarzenie Wonder Pick (od 14 lutego do 24 lutego) – w opcji Wonder Pick pojawią się promocyjne karty Cinderace i Alolan Vulpix. Dodatkowe misje umożliwią zdobycie kuponu specjalnego sklepu, który można wymienić na kartę promocyjną.

Tagi:

News
DLC
dodatek
Pokemon
pokemony
mobile
karcianka
The Pokemon Company
mobilne
karty
Mobilki
Pokemon Trading Card Game
mobilka
Pokemon TCG Pocket
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112