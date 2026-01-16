To już oficjalne. To MMORPG zostanie wyłączone

Amazon Games podało dokładną datę „śmierci”.

Po wcześniejszych zapowiedziach o zakończeniu rozwoju gry, Amazon Games ujawniło konkretny termin wyłączenia serwerów New World: Aeternum. Produkcja przestanie być dostępna dla graczy na początku 2027 roku. New World: Aeternum – data wyłączenia serwerów W opublikowanym wpisie na blogu Amazon Games poinformowało, że New World: Aeternum zostanie wyłączone 31 stycznia 2027 roku. Po tej dacie nie będzie już możliwe zalogowanie się do gry ani kontynuowanie rozgrywki w jakiejkolwiek formie.

Jednocześnie wydawca ogłosił, że od 15 stycznia 2026 roku gra została usunięta ze sprzedaży. Osoby, które już posiadają New World: Aeternum, zachowują jednak pełny dostęp do tytułu aż do momentu zamknięcia serwerów – możliwa będzie zarówno gra, jak i ponowne pobieranie klienta. Amazon Games w oficjalnym komunikacie podziękowało społeczności za lata wsparcia i wspólne budowanie świata gry. Dziękujemy graczom za pasję i zaangażowanie. Razem stworzyliśmy coś wyjątkowego. Choć żegnamy się z Aeternum, jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy dzielić tę przygodę z naszą społecznością.

Wydawca zapowiedział też, że nadchodzący rok ma być swoistym pożegnaniem z grą i okazją do godnego zakończenia tej historii. Decyzja o zamknięciu New World: Aeternum nie jest zaskoczeniem. W październiku ubiegłego roku zespół odpowiedzialny za grę został dotknięty zwolnieniami w Amazonie, które objęły nie tylko studia deweloperskie, ale również Twitcha. Niedługo później potwierdzono, że gra nie otrzyma już nowej zawartości. New World: Aeternum ma przed sobą ostatni rok życia. Dla graczy to ostatnia szansa, by wrócić do Aeternum i pożegnać się z MMORPG, który mimo burzliwej historii zgromadził oddaną społeczność.