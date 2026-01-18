Walka z cenzurą poprzez... Minecrafta

Mamy ten komfort, iż funkcjonujemy w środowisku, w którym normą jest wolny przepływ informacji. Nie zawsze jednak tak było, bo przecież za nami m.in. wiele lat komunizmu.
Co więcej, bo dziś dzień istnieją, nawet niedaleko nas, państwa, w których obywatel niekoniecznie jest informowany w wiarygodny sposób o tym, co dzieje się na świecie. Na szczęście na ratunek przychodzi… Minecraft.
Reporterzy Bez Granic omijają cenzurę poprzez Minecrafta
Konkretniej mowa tutaj o inicjatywie The Uncensored Library, czyli po polsku Biblioteka Bez Cenzury. To serwer w grze Minecraft, który w 2020 roku stworzyli Reporterzy Bez Granic, czyli międzynarodowa organizacja propagująca wolność prasy i mediów. Autorami mapy są natomiast takie ekipy, jak BlockWorks, DDB Berlin oraz .monks. O co chodzi w tym przedsięwzięciu?
Otóż rzeczona biblioteka, stanowiąca główny element mapy, zawiera treści. Ale nie byle jakie treści, a materiały, które zostały zakazane lub też przynajmniej ograniczone w krajach, gdzie ingerencja władzy w wolność przekazu jest bardzo wysoka. W tym miejscu można wyszczególnić m.in. Rosje, Arabię Saudyjską, Białoruś, Iran czy też Wietnam. Niepożądane przez polityków treści są na tym serwerze wpisywane do książek, które potem gracze mogą czytać w wirtualnym świecie.
W wielu krajach strony, media społecznościowe i blogi są kontrolowane przez opresyjnych przywódców. Przez to w szczególności młodzi ludzie są zmuszeni do tego, by dorastać w systemie, w którym ich opinia jest mocno zmanipulowana poprzez rządowe kampanie dezinformacyjne.
Ale nawet wtedy, gdy prawie wszystkie media są zablokowane lub kontrolowane, najpopularniejsza gra komputerowa na świecie jest nadal dostępna. Reporterzy Bez Granic wykorzystują tę lukę, by ominąć cenzurę internetu i przywrócić prawdę – w Minecrafcie.
GramTV przedstawia:
Jak zostało wspomniane, centralny punkt mapy to ogromny gmach biblioteki, który zbudowany został w stylu neoklasycznym. Swoim wyglądem ma on przypominać tak uznane placówki, jak np. Nowojorska Biblioteka Publiczna. Do stworzenia tego obiektu i całej mapy twórcy wykorzystali ponad 12,5 miliona minecraftowych bloków.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!