Walka z cenzurą poprzez... Minecrafta

Mamy ten komfort, iż funkcjonujemy w środowisku, w którym normą jest wolny przepływ informacji. Nie zawsze jednak tak było, bo przecież za nami m.in. wiele lat komunizmu.

Co więcej, bo dziś dzień istnieją, nawet niedaleko nas, państwa, w których obywatel niekoniecznie jest informowany w wiarygodny sposób o tym, co dzieje się na świecie. Na szczęście na ratunek przychodzi… Minecraft.

Reporterzy Bez Granic omijają cenzurę poprzez Minecrafta

Konkretniej mowa tutaj o inicjatywie The Uncensored Library, czyli po polsku Biblioteka Bez Cenzury. To serwer w grze Minecraft, który w 2020 roku stworzyli Reporterzy Bez Granic, czyli międzynarodowa organizacja propagująca wolność prasy i mediów. Autorami mapy są natomiast takie ekipy, jak BlockWorks, DDB Berlin oraz .monks. O co chodzi w tym przedsięwzięciu?