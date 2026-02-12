2K uśmierci w lutym dwie swoje produkcje

Los nie zawsze bywa łaskawy. Zdarza się, że niektóre produkcje dopełniają swego żywota szybciej niż inne, a Ponury Żniwiarz zbiera swoje nomen omen żniwo.

Tym razem wyrok zapadł w sprawie dwóch produkcji od 2K Sports. Ich dni są już oficjalnie policzone. Grafika wygenerowana przez AI Dwie produkcje od 2K Sports już za chwilę bez serwerów online Ofiarami kostuchy są w tym wypadku NBA 2K Playgrounds 2 oraz WWE 2K Battlegrounds. Na kartach Steam obu tych gier pojawiła się adnotacja, iż pozostaną one w sprzedaży już tylko przez nieco ponad tydzień. 20 lutego bezpowrotnie zniknie możliwość, by którąś z tych produkcji dołożyć jeszcze do swojej kupki wstydu.

Niemniej to dopiero początek i zapowiedź tego, co ma nadejść. A nadejść ma oficjalne wyłączenie multiplayerowych serwerów. W przypadku NBA 2K Playgrounds 2 oraz WWE 2K Battlegrounds moment ten nastąpi 7 września 2026. Od tego momentu wszystkie funkcje wymagające połączenia z siecią przestaną być aktywne.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli już macie albo przed 20.02 kupicie którąś z tych gier, tak czy inaczej pozostanie ona w waszej bibliotece. Ba, obie one umożliwiają również zabawę dla jednego gracza w trybie offline. Wyłączenie serwerów nie oznacza więc konieczności całkowitego porzucenia wspomnianych tytułów. Niemniej niesie za sobą konsekwencje, które odczują również gracze singleplayerowi. Otóż w NBA i WWE mogliśmy dotychczas gromadzić monety, czyli wewnętrzną walutę obu gier. Rzeczone monety (lub prawdziwe pieniądze) mogliśmy potem wydawać na zakup nowych postaci. To jednak wymagało właśnie połączenia z serwerami, można zatem bezpiecznie założyć, że po 7.09 taka możliwość zniknie. Omawiane pozycje mają na karku kilka lat, ale trudno nazwać je starymi. NBA 2K Playgrounds 2 ukazało się w październiku 2018 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Nintendo Switch, PlayStation 4i Xbox One. Z kolei WWE 2K Battlegrounds wydano we wrześniu 2020 roku na dokładnie te same platformy, dodając do tego jednak również nieistniejące już Google Stadia.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

