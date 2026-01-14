Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa aktualizacja Call of Duty: Black Ops 7 już dostępna. Activision mocno miesza przy broniach

Mikołaj Berlik
2026/01/14 09:00
0
0

Styczniowa łatka wprowadza liczne nerfy i buffy, poprawki map oraz zmiany w multiplayerze, Zombie i Endgame.

Activision opublikowało nową aktualizację do Call of Duty: Black Ops 7. Patch z 13 stycznia wprowadza szeroko zakrojone zmiany w balansie broni, poprawki map multiplayera oraz usprawnienia w trybach Zombies i Endgame.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 – duże zmiany w arsenale

Najwięcej uwagi poświęcono broniom. Karabiny szturmowe, takie jak Maddox RFB i M15 MOD 0, otrzymały wyraźne osłabienia – skrócono zasięgi obrażeń, zwiększono odrzut oraz obniżono mobilność. Z kolei AK-27 w wariancie Battle-Scar doczekał się znaczących usprawnień, w tym redukcji kar za szybkostrzelność i ADS.

Wśród pistoletów maszynowych wzmocniono m.in. Sturmwolf 45 oraz Carbon 57, poprawiając obrażenia i mnożniki trafień w głowę, choć kosztem gorszego handlingu. Deweloperzy poprawili też stabilność strzałów w wielu konstrukcjach, w tym Ryden 45K i MPC-25.

Aktualizacja usuwa również exploity i problemy techniczne w multiplayerze. Kilka map otrzymało dodatkowe kolizje zapobiegające wychodzeniu poza obszar rozgrywki, a mapa Flagship została tymczasowo usunięta z rotacji z powodu problemów ze stabilnością. Naprawiono także błąd perka Bankroll oraz progresję doświadczenia dla Stim Shota.

W trybie Zombies poprawiono elementy interfejsu i stabilność, natomiast w Endgame rozwiązano błędy związane z utratą ekwipunku, przerywanymi przerywnikami filmowymi oraz wielokrotnym otwieraniem skrzyń z zaopatrzeniem.

Recenzja Call of Duty: Black Ops 7 - nie jest tak źle, jak może się wydawać...

Źródło:https://insider-gaming.com/activision-releases-new-black-ops-7-patch-with-weapons-update/

