Call of Duty: Warzone 2 z ogromną liczbą graczy. Activision chwali się wynikami

W zeszłym tygodniu odbyła się premiera Call of Duty: Warzone 2. Niestety nie wszystko poszło po myśli deweloperów, a sama produkcja jest krytykowana przez graczy m.in. na Steam oraz w serwisie Metacritic. Różnego rodzaju problemy, o których informują użytkownicy, w żaden sposób nie wpłynęły jednak na zainteresowanie tytułem. Okazuje się bowiem, że nowe Warzone cieszy się ogromną popularnością, a Activision postanowiło pochwalić się liczbą graczy.

Call of Duty: Warzone 2 może pochwalić się imponującą liczbą graczy

Na oficjalnym profilu marki Call of Duty na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wpis, w którym poinformowano, że w zaledwie pięć dni od premiery w Call of Duty: Warzone 2 zagrało ponad 25 milionów użytkowników. Trzeba przyznać, że wynik robi wrażenie, zwłaszcza jeśli przypomnimy, że Call of Duty: Warzone przekroczyło liczbę 30 milionów graczy dopiero dwa tygodnie po premierze.



Activision ma więc powody do zadowolenia. Wydawca oraz deweloperzy nie powinni jednak spoczywać na laurach, tylko jak najszybciej spróbować uporać się z różnego rodzaju problemami i niedogodnościami, o których informują użytkownicy, by zatrzymać przy Call of Duty: Warzone 2 jak najdłużej jak największą liczbę graczy.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Warzone 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Za produkcję odpowiada studio Raven Software, a całość – podobnie jak poprzednia część – dystrybuowana jest w modelu free-to-play.

Wczytywanie ramki mediów.