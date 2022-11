Call of Duty: Warzone 2 mocno obrywa w recenzjach. Nieskończona lista wad

Gra jest bardzo intensywnie krytykowana przez graczy, przez co naprawdę mocno obrywa w recenzjach na Steam oraz w serwisie Metacritic.

Od premiery gry Call of Duty: Warzone 2.0 minął niecały tydzień, a produkcja praktycznie od pierwszego dnia na rynku boryka się z ogromną falą krytyki ze strony społeczności. Na platformie Steam pojawiło się już ponad 9100 recenzji użytkowników, z których jedynie 34% to opinie pozytywne. Nie lepiej prezentuje się sytuacja w serwisie Metacritic, aczkolwiek tam mówić możemy jedynie o 38 recenzjach, z których aż 31 jest recenzjami negatywnymi. W czym więc jest problem? Chyba większość z nas zna odpowiedź na to pytanie.

Warzone 2.0 ostro krytykowane przez graczy

Krytyka płynie przede wszystkim ze strony graczy pecetowych, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na wzmocnienie wspomagania celowania na padach, które ma znacząco psuć wszelką frajdę z rozgrywki i ułatwiać ją korzystającym z tego sprzętu przeciwnikom. Wszyscy, niczym jeden mąż, zgodni są co do sporych problemów z płynnością gry oraz kiepskich mechanik rozgrywki.