Call of Duty się uwstecznia? Nowa odsłona serii pojawi się także na PS4 i Xbox One

Z jednej strony to dobra wiadomość dla osób, które jeszcze nie przesiadły się na PlayStation 5 czy Xbox Series X|S. Z drugiej – oznacza to, że deweloperzy muszą ograniczać ambicje techniczne, by dostosować tytuł do przestarzałego sprzętu. Wielu zadaje sobie słuszne pytanie: czy starsze konsole hamują rozwój serii?

Tegoroczna odsłona Call of Duty wciąż będzie dostępne na konsolach poprzedniej generacji. Jak wynika z najnowszych doniesień, gra jest rozwijana z myślą o PlayStation 4 oraz Xbox One, mimo że te sprzęty mają już ponad dekadę. Informacje te przekazał portal CharlieIntel, a później potwierdziło je Insider Gaming . Pomysł ten budzi jednak mieszane reakcje wśród graczy.

Wielu graczy uważa, że to krok wstecz dla serii. „Studia, które muszą obsługiwać 12-letni sprzęt, są złe dla branży i powstrzymują pełny potencjał gier” – skomentował jeden z użytkowników. Inni jednak bronią tej decyzji, zwracając uwagę na ogromną liczbę aktywnych graczy na starszych konsolach. Seria jest tam po prostu bardzo popularna.

Nie jest jeszcze pewne, czy Call of Duty 2025 na pewno trafi na PS4 i Xbox One, ale wszystko wskazuje na to, że Activision nie zamierza odcinać się od starszych platform. To pokazuje, że wciąż mają one znaczący udział w rynku – nawet jeśli hamują rozwój technologiczny gier.