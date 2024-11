Recenzja Call of Duty: Black Ops 6 - świetny powrót do formy sprzed lat!

Trochę tradycyjnie przychodzi ten moment w roku, w którym przychodzi napisać coś więcej na temat nowej odsłony Call of Duty . Tym bardziej jest to ciekawe doświadczenie, ponieważ po ubiegłorocznej porażce trzeciej części Modern Warfare można byłoby powiedzieć, iż kolejna odsłona Black Ops ma o wiele łatwiej niż mogłoby się wydawać. Bo i stworzyć coś lepszego od strony fabularnej niż MWIII to nic trudnego , a i Cold War można mieć wrażenie, że mógł być o wiele lepszą odsłoną niż się mogło wydawać.

Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku Call of Duty: Black Ops 6 oczekiwania miałem duże i poniekąd udało się potężnej drużynie zrzeszonej pod egidą Activision je spełnić, a przy okazji pokazać, że są oni jeszcze w stanie stworzyć coś odświeżającego w dobrze znanej formule. Do tego stopnia, że właściwie twórcy potrzebowali zrobić dwa kroki wstecz po to, aby wrócić do tego, co sprawdzało się najlepiej… i była to właściwe decyzja, ponieważ otrzymaliśmy najlepszego CoDa od dobrych kilku lat.

Mała adnotacja, bo być może nie każdy wie jak podchodzę do oceniania gier z serii Call of Duty – jako, że każdą część od pewnego czasu można podzielić na trzy odrębne gry (kampoania singlowa, multiplayer oraz Zombies/inny tryb podobny) staram się oceniać każdy z tych elementów osobno. Późniejsza ocena końcowa to wynikowa, dzięki czemu wiecie mniej więcej czego się spodziewać po każdym z tych elementów.

Szpiedzy tacy jak my – jak wypada kampania Call of Duty: Black Ops 6?

Zacznę może od tego, że już od jakiegoś czasu nie jest zaskoczeniem, iż kampanie serii Black Ops są zdecydowanie tymi najbardziej soczystymi w serii Call of Duty. Oczywiście pomijając czwartą część, która była głównie grą sieciową, to każda z tych gier potrafiła z jednej strony trochę namieszać w głowie twistami fabularnymi, a z drugiej przykuć do samego końca przed ekran monitora. Wypadało to lepiej, gorzej, ale mimo wszystko dobrze.

W przypadku Black Ops 6 kontynuujemy wątki, które zostały rozpoczęte po wydarzeniach z Black Ops Cold War, a tak właściwie to nawet po wydarzeniach z Black Ops II (wątek misji w Panamie). Podczas jednej z misji grupy Black Ops dochodzi do dość zaskakującego zbiegu wydarzeń, który sprawia, iż grupa wspierana przez CIA zostaje rozwiązana. Woods i jego ludzie postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce próbując rozwiązać zagadkę tajnej broni biologicznej oraz tego… jak dużą rolę gra w tym wszystkim Russell Adler, który został wrobiony w śmierć innych agentów Black Ops (Masona i Hudsona).

I tak naprawdę biorąc pod uwagę to, jak zazwyczaj wypadały kampanie serii Black Ops, to poniekąd możemy się spodziewać pewnych rozwiązań fabularnych tym bardziej, że główny bohater o pseudonimie „Case” jest właściwie podobnie rozmowny co główny bohater Black Ops Cold War („Bell”). Nie mniej jednak w tym wszystkim jest pewien urok, ponieważ dzięki temu pole do popisu mają pozostali członkowie Rogue Black Ops pod dowództwem Franka Woodsa i co warto zaznaczyć – kurczę, tę ekipę naprawdę można polubić! To trochę podobny przypadek do tego, który miał miejsce w przypadku nowego Modern Warfare, choć tam mieliśmy do czynienia z odświeżeniem pewnej już dobrze nam znanej historii. Tutaj natomiast nadal jest pole do popisu, aby tych, z którymi przyjdzie nam działać w terenie.

A jest to ekipa o tyle radosna, że zarówno Sev, Felix czy Marshall to bohaterowie, którzy nie tylko mają ciekawe historie i charaktery, które objawiają się w trakcie misji oraz podczas przebywania w kryjówce (dialogi miedzy nimi w budynku to trochę inna forma narracji niż cutscenki i trzeba ich… poszukać). Znajduje się również moment na jakieś żarty czy nawiązania do poprzednich odsłon Black Ops. Koniec końców to taka ekipa, którą spokojnie można porównać do Task Force 141 w Modern Warfare.

Natomiast czy jest to najlepsza kampania fabularna w historii Black Ops? Niekoniecznie, choć momenty szpiegowskie, eksploracja pustyni czy też cała misja w kasynie sprawiają, że z pewnością ją zapamiętam ciepło z nadzieją, że tuż po zamknięciu tematu Modern Warfare kolejna odsłona Black Opsa będzie już bliższa dzisiejszym czasom i w nich pozostanie na nieco dłużej. Może nawet z tymi samymi bohaterami, co w przypadku poprzednich odsłon serii.

Tak czy inaczej jest to zdecydowanie krok odpowiednią stronę dla Call of Duty i mam dużą nadzieję, że podobnie zostanie to wszystko ograne w przypadku kolejnych gier z serii bez uciekania się do wykorzystania zawartości z innych trybów rozgrywki. Czy mogło być lepiej? Zdecydowanie brakuje mi misji pobocznych i ewentualnej możliwości pominięcia TEJ JEDNEJ MISJI, która może niektórych zaskoczyć i być może zniechęcić do dalszego grania.

Ale ogólnie jest to poziom porównywalny do Black Ops Cold War – z podobnym, choć mocno przewidywalnym poziomem suspensu oraz twistów, który wypada na tle ostatnich kilku odsłon Call of Duty bardzo przyzwoicie. Zdecydowanie tych osiem godzin, które są niezbędne do pokonania kampanii singlowej w Black Ops 6 nie było czasem zmarnowanym.

Ocena kampanii singleplayer – 7,5/10

Koniec eksperymentów – multiplayer w Call of Duty: Black Ops 6

Dlaczego mówię o końcu eksperymentów? Głównie dlatego, że (ponownie) Modern Warfare III uczy, aby nie kombinować w tym, co było przez graczy bardzo lubiane. Tym bardziej, że niby proste zasady sprawiały jeszcze więcej problemów tym, którzy grali od czasów poprzedniej odsłony Modern Warfare. Wprowadzenie Aftermarket Parts wprowadziło więcej chaosu niż powinno, a nowy ekwipunek, który został dodany do tego znanego z Modern Warfare II zasadniczo nawet nie ekscytował, bo gra ostatecznie była i tak tym samym, co już widzieliśmy w MWII.

Black Ops 6 wraca właściwie do tradycji – 55 poziomów, powrót prestiżu (wyzerowania poziomu i odblokowanych dodatków) z możliwością odblokowania trwałego jednej sztuki, którą wybierzemy oraz zabawa ze zdobywaniem poziomów broni po to, aby zebrać wszystkie dostępne dodatki. Czyli tak właściwie sól sieciowego Call of Duty bez łączenia tego, co już zdobyliśmy w poprzednich grach. Jednym nie będzie to odpowiadało, bo czego by nie mówić… znowu gramy od zera. Z drugiej strony natomiast ponownie wracamy do „marchewki”, za którą goniliśmy przez te wszystkie lata i motywowała do dalszej zabawy.