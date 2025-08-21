Nintendo Switch 2 z językiem polskim? Jeszcze w tym roku konsola ma dostać polski interfejs

Pojawiły się obiecujące wieści w sprawie Nintendo Switch 2. Przebywający na targach w Kolonii Michał Pisarski, entuzjasta gier i nowych technologii, przekazał bardzo ciekawe wieści. Jak podaje Pisarski, nowa konsola Nintendo ma jeszcze w tym roku dostać aktualizację wprowadzającą język polski.

Nintendo Switch 2 ma rzekomo dostać polski interfejs

Na platformie X ukazały się ciekawe wieści, które mogą zainteresować posiadaczy Nintendo Switch 2. Jak podał wspomniany wyżej Michał Pisarski, przebywający na Gamescomie, jeszcze w tym roku konsola ma doczekać się polskiego interfejsu.