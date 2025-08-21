Nintendo Switch 2 z językiem polskim? Jeszcze w tym roku konsola ma dostać polski interfejs

Pojawiły się obiecujące wieści w sprawie Nintendo Switch 2. Przebywający na targach w Kolonii Michał Pisarski, entuzjasta gier i nowych technologii, przekazał bardzo ciekawe wieści. Jak podaje Pisarski, nowa konsola Nintendo ma jeszcze w tym roku dostać aktualizację wprowadzającą język polski.
Nintendo Switch 2 ma rzekomo dostać polski interfejs
Na platformie X ukazały się ciekawe wieści, które mogą zainteresować posiadaczy Nintendo Switch 2. Jak podał wspomniany wyżej Michał Pisarski, przebywający na Gamescomie, jeszcze w tym roku konsola ma doczekać się polskiego interfejsu.
Mam dla Was insajderską informację stulecia, za którą ręczę. W tym roku interfejs Switcha 2 po polsku. Niedługo póżniej gry first party po polsku.
Pisarski dodał również, że tytuły first-party również mają doczekać się polskich wersji językowych. Oczywiście są to informacje nieoficjalne, zatem nie pozostaje nam nic innego, jak oczekiwać na wieści ze strony Nintendo.
Warto przy okazji przypomnieć, że Nintendo Switch 2 bije rekordy sprzedaży. Na początku sierpnia dowiedzieliśmy się, że konsola sprzedała się w liczbie 5,82 miliona sztuk. Łączna sprzedaż gier na platformę osiągnęła 8,67 miliona egzemplarzy.