Call of Duty: Modern Warfare 3 na nowym zwiastunie. Prezentacja wersji PC

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć obszerny gameplay z Call of Duty: Modern Warfare 3 prezentujący tryb Zombies . Okazuje się jednak, że to nie koniec materiałów promocyjnych poświęconych wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun tegorocznej odsłony popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek. Tym razem Activision postanowiło zaprezentować graczom unikalne funkcje pecetowej wersji Call of Duty: Modern Warfare 3.

W Call of Duty: Modern Warfare 3 użytkownicy komputerów osobistych będą mogli skorzystać również ponad 500 opcji, które pozwolą im dostosować oprawę wizualną i inne elementy do swoich potrzeb. Produkcja będzie także zabezpieczona przez RICOCHET Anti-Cheat, którego zadaniem będzie wykrywanie nieuczciwych graczy w rozgrywkach sieciowych.

W najnowszym zwiastunie Call of Duty: Modern Warfare 3 nie zabrakło również fragmentów rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak gra prezentuje się na PC. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami, czego jeszcze można spodziewać się po tegorocznej odsłonie serii Call of Duty.

Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 3 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 10 listopada 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z fragmentami rozgrywki z nowej odsłony serii Call of Duty, które zaprezentowano na targach gamescom 2023.