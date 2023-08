Gamescom 2023: Call of Duty: Modern Warfare 3 – pierwszy gameplay z nowych misji

Gamescom trwa w najlepsze. Wśród zaprezentowanych na pokazie gier znalazło się oczywiście Call of Duty: Modern Warfare III. Deweloperzy ze studia Sledgehammer Games wspólnie z Activision Blizzard dostarczyli na targi krótki teaser oraz gameplay prezentujący jedną z misji fabularnych.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare III zadebiutuje 10 listopada bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S (o tym, że gra jednak nie ominie sprzętów poprzedniej generacji, pisaliśmy już w osobnej wiadomości). Posiadacze konsol Sony otrzymają wcześniejszy dostęp do otwartej bety. Po więcej szczegółów zapraszamy do osobnej wiadomości.