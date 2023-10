Call of Duty: Modern Warfare 3 – zobaczcie 15-minutowy gameplay z trybu Zombies

Mikołaj Ciesielski 0 0

Zainteresowani mogą sprawdzić, jak popularny wśród fanów Call of Duty wariant rozgrywki, prezentuje się w nadchodzącej odsłonie serii.

Na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 wciąż trwa pierwsza faza beta testów Call of Duty: Modern Warfare 3. Tymczasem jeden z graczy podzielił się materiałem wideo, który powinien zainteresować wielu fanów cyklu czekających na premierę wspomnianej produkcji. Do sieci trafił bowiem obszerny gameplay z tegorocznej odsłony serii Call of Duty, który pokazuje zmagania w trybie Zombies. Do sieci trafił obszerny gameplay z trybu Zombie w Call of Duty: Modern Warfare 3 Gameplay trwa blisko 15-minut i został udostępniony na profilu ModernWarzone na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter). Wspomniane konto prowadzone jest przez streamera posługującego się pseudonimem „DougDagnabbit”, a sam materiał – jak podkreśla twórca – został dostarczony przez Activision.

Udostępnione fragmenty rozgrywki pozwalają zainteresowanym sprawdzić, jak tryb Zombies będzie prezentować się w Call of Duty: Modern Warfare 3. Zgodnie z zapowiedziami w nadchodzącej odsłonie serii Call of Duty wspomniany wariant rozgrywki zaoferuje starcia PvE w otwartym świecie. W trakcie rozgrywki gracze połączą natomiast siły z innymi drużynami, by wspólnie stawić czoła hordom nieumarłych.

GramTV przedstawia: