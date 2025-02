Call of Duty: Modern Warfare 2 zmierza do Xbox Game Pass. Poznaliśmy termin udostępnienia gry w usłudze

Niestety na moment pisania tej wiadomości nie wiemy, czy firmy zdecydują się na udostępnienie całej wersji Call of Duty: Modern Warfare 2. Możliwe, że w ramach abonamentu zobaczymy jedynie kampanię fabularną. Warto dodać, że w przypadku sprawdzenia się plotek będzie to pierwszy klasyczny tytuł z serii, który trafi do wspomnianej subskrypcji - do tej pory były to jedynie Call of Duty: Black Ops 6 and Modern Warfare 3 z 2023 roku.

Jak już wspomnieliśmy, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) powinno zadebiutować w Xbox Game Pass w marcu lub kwietniu. Na początku lutego informowaliśmy o grach, które znikną z usługi w połowie miesiąca.