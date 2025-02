Xbox Game Pass straci 7 gier w połowie lutego. Microsoft udostępnił listę

Microsoft właśnie podzielił się z nami listą gier, które zostaną usunięte z Xbox Game Pass w połowie lutego. W każdym miesiącu z abonamentu znika kilka wybranych przez korporację tytułów, aby zrobić miejsce na nową zawartość, która również pojawia się co około 30 dni. Jak już wspomnieliśmy, ograniczenie dostępności zostało zaplanowane na 15 lutego, więc chętne osoby mają jeszcze czas na nadrobienie zaległości.

Xbox Game Pass - gry usuwane w połowie lutego 2025 roku

W sieci pojawiły się informacje na temat siedmiu tytułów, które nie będą już niedługo dostępne dla abonentów Xbox Game Pass. Wśród nich znalazły się takie produkcje, jak między innymi Tales of Arise, Indivisible oraz Bloodstained: Ritual of the Night. Poniżej zamieszczamy pełną listę gier, które znikną z usługi wraz z dniem 15 lutego 2025 roku: