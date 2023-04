Pay-to-win w Call of Duty: Modern Warfare II. Gracze mają powody do obaw

Niedawno w grze Call of Duty: Modern Warfare II wystartował 3. sezon. Wśród nowości, które zostały wprowadzone do popularnej strzelanki pojawiło się coś, co bardzo zmartwiło społeczność i wywołało spore kontrowersje. Okazuje się bowiem, że deweloperzy dodali do gry zawartość, którą gracze okrzyknęli mianem pay-to-win.

Pay-to-win w Call of Duty: Modern Warfare II

Chodzi o pakiet kosmetyczny Bomb Squad, który skierowany jest głównie do graczy trybu DMZ. Na pierwszy rzut oka pakiet, dostępny w standardowej cenie 1200 COD Points (wirtualna waluta w serii Call of Duty, którą można nabyć za realne pieniądze). Gdy jednak się temu przyjrzymy, skórka operatora Fendera oraz schemat jego broni nie są tradycyjnymi elementami kosmetycznymi; w pakiecie znajdziemy unikalne bonusy dla trybu DMZ.

