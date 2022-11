Call of Duty: Modern Warfare 2 z trybem w stylu Rocket League

Prawdopodobnie dla większości z Was brzmi to jak zwyczajny (i niezbyt śmieszny) żart. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, iż gra Call of Duty: Modern Warfare 2 rzeczywiście otrzyma tryb, w którym naszym zadaniem będzie – podobnie jak w Rocket League – wbijać piłki do bramek przy użyciu pojazdów. Przynajmniej tak twierdzi znany branżowy insider, Tom Henderson, który w swoim artykule na portalu Inside Gaming powołał się na zrzuty ekranu z niedawnego wycieku (teraz już niedostępne).

Modern Warfare 2 z trybem niczym Rocket League

Tryb wzorowany na popularnej produkcji stanowiącej zwariowany miks piłki nożnej i wyścigów samochodowych ma trafić do strzelanki z okazji rozpoczynających się niedługo mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze. Ma on otrzymać nazwę CODball i najprawdopodobniej zadebiutuje w grze już 21 listopada. Tego samego dnia zadebiutuje także operator (i piłkarz w jednym) Neymar. W kolejnych dniach twórcy dodadzą innych zawodników (Paul Pogba czy Leo Messi).