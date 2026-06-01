To jedna z największych niespodzianek ostatnich miesięcy. ARC Raiders zgarnia nagrodę Gry Roku

Sieciowy shooter od twórców Embark Studios nie zwalnia tempa. Produkcja właśnie zdobyła najważniejsze wyróżnienie podczas Nordic Game Awards 2026.
ARC Raiders może dopisać do swojej kolekcji kolejne prestiżowe nagrody. Podczas Nordic Game Awards 2026 produkcja studia Embark została wyróżniona tytułem Gry Roku, a przy okazji zwyciężyła również w kategoriach Najlepsza Technologia oraz Najlepszy Dźwięk.
Ważna nagroda dla ARC Raiders
To kolejny dowód na to, że debiut szwedzkiego zespołu okazał się jednym z największych sukcesów ostatnich lat. ARC Raiders zadebiutowało w październiku 2025 roku i niemal od razu zdobyło uznanie zarówno graczy, jak i recenzentów. Dynamiczny shooter osadzony w realiach science fiction szybko wypracował sobie pozycję jednego z najgłośniejszych nowych tytułów na rynku. Przedstawiciel Embark Studios nie krył wzruszenia podczas odbierania nagrody:
W imieniu całego Embark i zespołu ARC Raiders jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że możemy tu być. Nie tylko wśród najlepszych twórców z krajów nordyckich, ale także jako część tej branży. To dla nas niesamowity moment. Przede wszystkim chcemy podziękować naszym graczom. Bez nich nie byłoby nas tutaj. Po drugie, oczywiście, całemu zespołowi ARC Raiders. Jesteście niesamowici – tyle pasji i talentu. To przyjemność pracować z wami każdego dnia. I wreszcie dziękujemy firmie Nexon za całe wsparcie. Dziękujemy wszystkim.
Nagrody Nordic Game Awards są tylko kolejnym etapem imponującej passy ARC Raiders. Jeszcze pod koniec 2025 roku gra zdobyła statuetkę dla najlepszej gry multiplayer podczas The Game Awards. Niedługo później została doceniona przez użytkowników Steam, otrzymując nagrodę za najbardziej innowacyjną rozgrywkę. Rok 2026 przyniósł kolejne sukcesy. Produkcja zdobyła nagrodę D.I.C.E. dla najlepszej gry sieciowej oraz wyróżnienie BAFTA w kategorii multiplayer. Teraz do tej listy dołącza również tytuł nordyckiej Gry Roku.
Choć ARC Raiders było największym zwycięzcą tegorocznej gali, nagrodzono również inne produkcje. Za najlepszą oprawę artystyczną uznano The Midnight Walk, Split Fiction otrzymało nagrodę za projekt gry, LEGO Voyagers zwyciężyło w kategorii gry dla wszystkich, a debiutem roku zostało Discounty.
Sukces ARC Raiders pokazuje, że rynek wciąż jest otwarty na nowe marki. Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że zupełnie nowa seria będzie w stanie zagrozić największym hitom branży. Dziś trudno już mówić o przypadku – produkcja Embark Studios stała się jednym z najważniejszych fenomenów współczesnych gier sieciowych.
