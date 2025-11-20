Dwie wielkie serie science fiction łączą siły. To pierwszy taki crossover w historii

Marvel Comics zaprezentował pierwsze szczegóły czteroczęściowej miniserii, w której połączy dwie wielkie serie science fiction. W nowym komiksie, który zadebiutuje już 4 lutego, Fantastyczna Czwórka trafi do świata Planety Małp. Będzie to pierwsze połączenie klasycznego uniwersum Planety Małp z tymi superbohaterami od Marvela. Za scenariusz odpowiada Josh Trujillo, a rysunki przygotowuje Andrea di Vito.

Fantastyczna Czwórka trafi na Planetę Małp w nowym crossoverze

Planeta Małp ma długą historię w komiksach Marvela. W przeszłości wydawnictwo publikowało komiksowe wersje kultowych filmów, a powrót marki został ciepło przyjęty między innymi dzięki serii Beware the Planet of the Apes. Teraz przyszła pora na krok, którego wielu fanów wciąż nie mogło się doczekać.