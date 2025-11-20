Dwie wielkie serie science fiction łączą siły. To pierwszy taki crossover w historii

Marvel Comics zaprezentował pierwsze szczegóły czteroczęściowej miniserii, w której połączy dwie wielkie serie science fiction. W nowym komiksie, który zadebiutuje już 4 lutego, Fantastyczna Czwórka trafi do świata Planety Małp. Będzie to pierwsze połączenie klasycznego uniwersum Planety Małp z tymi superbohaterami od Marvela. Za scenariusz odpowiada Josh Trujillo, a rysunki przygotowuje Andrea di Vito.
Fantastyczna Czwórka trafi na Planetę Małp w nowym crossoverze
Planeta Małp ma długą historię w komiksach Marvela. W przeszłości wydawnictwo publikowało komiksowe wersje kultowych filmów, a powrót marki został ciepło przyjęty między innymi dzięki serii Beware the Planet of the Apes. Teraz przyszła pora na krok, którego wielu fanów wciąż nie mogło się doczekać.
W nowej historii Fantastyczna Czwórka trafi na nieznaną planetę rządzoną przez inteligentne małpy. Reed Richards i jego zespół spotkają Corneliusa, Zirę, Ursusa i słynnego doktora Zaiusa. Jednocześnie na horyzoncie pojawią się przeciwnicy znani z komiksów Marvela, co doprowadzi do widowiskowego konfliktu o przyszłość tej niezwykłej cywilizacji.
Zderzenie światów. Fantastyczna Czwórka trafia na Planetę Małp. Bądźcie świadkami historii, gdy superbohaterowie po raz pierwszy spotykają Corneliusa, Zirę, Ursusa oraz oczywiście doktora Zaiusa. Nie będą jednak sami. Znani przeciwnicy z uniwersum Marvela mają własne plany wobec Miasta Małp i szykują starcie, którego fani długo nie zapomną – czytamy w oficjalnym opisie.
Scenarzysta Josh Trujillo podkreśla, że spełnia jedno ze swoich marzeń:
Dorastałem, oglądając maratony Planety Małp w sobotnie popołudnia, więc to ogromna frajda pisać o tych kultowych bohaterach. Starcie Fantastycznej Czwórki z Corneliusem, Zirą i doktorem Zaiusem to coś niesamowitego i nie mogę uwierzyć, że to ja opowiadam tę historię. To mieszanka, na którą czekaliśmy dekadami. Mam nadzieję, że wybierzecie się ze mną w tę podróż.
GramTV przedstawia:
Rysownik Andrea di Vito również uważa, że to idealne połączenie:
Brzmi to jak dziwne spotkanie na pierwszy rzut oka, ale szybko można zrozumieć, że te marki były sobie przeznaczone. Eksploracja zawsze była napędem Fantastycznej Czwórki. Trafienie na Planetę Małp doskonale pasuje do klasycznej przygody FF w duchu Stana Lee i Jacka Kirby’ego.
To dla mnie honor ilustrować to pierwsze oficjalne spotkanie między uniwersum Marvela a Planetą Małp.
Marvel zaprezentował już główną okładkę autorstwa Grega Landa oraz pierwsza plansza narysowane przez di Vito i pokolorowane przez Ericka Arciniegę. Premiera Planet of the Apes vs. Fantastic Four nr 1 odbędzie się w lutym przyszłego roku i wszystko wskazuje na to, że czeka nas wyjątkowy komiksowy pojedynek dwóch legendarnych światów science fiction.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!