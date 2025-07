Capcom nie bierze jeńców. Wielkie stoisko i hity na Gamescom 2025

Capcom potwierdził swój udział na tegorocznym Gamescomie. Wśród głównych atrakcji na stoisku wydawcy, wymieniane są Resident Evil: Requiem, Onimusha: Way of the Sword oraz Pragmata.

Choć gracze mieli już okazję zapoznać się z pierwszymi grywalnymi wersjami Resident Evil: Requiem i Onimusha: Way of the Sword w czerwcu, podczas Summer Games Fest 2025, to właśnie Pragmata doczeka się swojego światowego, publicznego debiutu w formie grywalnej na targach Gamescom 2025. Przypomnijmy, że wydarzenie rozpocznie się 20 sierpnia w Kolonii.

Stoisko Capcomu zajmie imponującą przestrzeń ponad 950 metrów kwadratowych, na której rozmieszczonych zostanie więcej niż 85 stacji demonstracyjnych. Taka liczba stanowisk zapewni dostęp do gier dla licznych odwiedzających. Poza wspomnianą trójką wyczekiwanych tytułów wydawca zaoferuje także możliwość przetestowania wersji Street Fighter 6 oraz Kunitsu-Gami: Path of the Goddess przeznaczonych na konsolę Nintendo Switch 2.

Capcom nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji gier, zapowiadając również dodatkowe atrakcje dla wszystkich uczestników targów. Wśród nich znajdzie się specjalne doświadczenie kinowe, które pozwoli widzom zanurzyć się w atmosferę ulubionych uniwersów Capcomu. Przez cały czas trwania targów, z Kolonii transmitowane będą liczne programy na żywo, dostępne dla publiczności na całym świecie.