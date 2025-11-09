Call of Duty: Black Ops 7 z kolejnym przeciekiem. Znamy pierwsze informacje o endgame

Premiera Call of Duty: Black Ops 7 zbliża się wielkimi krokami — gra trafi na rynek 14 listopada 2025 roku. Tymczasem Activision zaliczyło mały falstart, publikując przedwcześnie wpis na blogu, który zdradził szczegóły dotyczące Endgame w kampanii fabularnej. Post został szybko usunięty, ale jego treść zdążyła trafić do sieci.

Call of Duty: Black Ops 7 – Endgame ujawnione przez przypadek

Jak zauważył serwis jeden z użytkowników Twittera, w usuniętym materiale znalazły się informacje o finale kampanii. Po ukończeniu 11 kooperacyjnych misji, gracze mają odblokować Endgame, w którym jednostka JSOC wyruszy na misję do Avalonu, by rozmontować centra dowodzenia organizacji The Guild i stawić czoła strefom skażonym tajemniczym toksynem.

