Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty: Black Ops 7 z kolejnym przeciekiem. Znamy pierwsze informacje o endgame

Mikołaj Berlik
2025/11/09 14:00
0
0

Activision przypadkowo opublikowało wpis zdradzający szczegóły kampanii.

Premiera Call of Duty: Black Ops 7 zbliża się wielkimi krokami — gra trafi na rynek 14 listopada 2025 roku. Tymczasem Activision zaliczyło mały falstart, publikując przedwcześnie wpis na blogu, który zdradził szczegóły dotyczące Endgame w kampanii fabularnej. Post został szybko usunięty, ale jego treść zdążyła trafić do sieci.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 – Endgame ujawnione przez przypadek

Jak zauważył serwis jeden z użytkowników Twittera, w usuniętym materiale znalazły się informacje o finale kampanii. Po ukończeniu 11 kooperacyjnych misji, gracze mają odblokować Endgame, w którym jednostka JSOC wyruszy na misję do Avalonu, by rozmontować centra dowodzenia organizacji The Guild i stawić czoła strefom skażonym tajemniczym toksynem.

Wczytywanie ramki mediów.

Wpis zdradzał również, że pełna prezentacja Endgame miała nastąpić 10 listopada, w ramach cyklu Dev Talk oraz wpisu „Deep Dive Blog”, który miał szczegółowo omówić strukturę kampanii i kluczowe elementy fabularne.

GramTV przedstawia:

Nadchodząca odsłona serii postawi mocny nacisk na tryb kooperacyjny, który pozwoli przejść całą kampanię w zespole. Activision zapowiadało wcześniej, że fabuła Black Ops 7 ma połączyć intensywną akcję z bardziej osobistymi motywami, a nowe misje i decyzje graczy będą miały wpływ na przebieg historii.

Więcej szczegółów o kampanii i Endgame poznamy już w przyszłym tygodniu, gdy Activision oficjalnie udostępni zapowiedź. Ostatnio poznaliśmy rozmiar gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-ops-7-endgame-details-coming-next-week/

Tagi:

News
PC
Activision
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
przeciek
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Call of Duty: Black Ops 7
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112