Call of Duty: Black Ops 7 zajmie sporo miejsca na dysku. Znamy rozmiar gry

Patrycja Pietrowska
2025/11/07 07:30
Czas przygotować miejsce na dysku.

Już zaledwie kilka dni dzieli nas od debiutu Call of Duty: Black Ops 7. Teraz profil PlayStation Game Size na Twitterze udostępnił informacje dotyczące rozmiaru plików gry. Gracze będą musieli zrobić solidne porządki na dyskach, gdyż Black Ops 7 zajmie naprawdę sporo miejsca.

Znamy rozmiar Call of Duty: Black Ops 7

Ujawnione wymagania dotyczące miejsca na dysku są rzeczywiście imponujące. Na konsoli PlayStation 5, rozmiar samego pliku bazowego (Wersja 01.085.000) wynosi 96,677 GB. Dodatkowo pojawi się Co-op Campaign Pack zajmujący 15,594 GB oraz Warzone Pack (01.020.000) o rozmiarze 19,734 GB. Łącznie oznacza to, że pełna instalacja na PS5 przekracza 130 GB.

Minimalne wymagania dla użytkowników PC to z kolei 116 GB na starcie. Dane dotyczące rozmiaru pliku na konsolach Xbox Series X/S nie zostały jeszcze ujawnione. Warto zauważyć, że Black Ops 7 jest znacznie większy niż najnowsza odsłona Battlefielda – pełna instalacja Battlefield 6 na PC wynosiła około 75 GB.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje już 14 listopada 2025 roku. Gra pojawi się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

