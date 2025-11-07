Call of Duty: Black Ops 7 zajmie sporo miejsca na dysku. Znamy rozmiar gry

Już zaledwie kilka dni dzieli nas od debiutu Call of Duty: Black Ops 7. Teraz profil PlayStation Game Size na Twitterze udostępnił informacje dotyczące rozmiaru plików gry. Gracze będą musieli zrobić solidne porządki na dyskach, gdyż Black Ops 7 zajmie naprawdę sporo miejsca.

Znamy rozmiar Call of Duty: Black Ops 7

Ujawnione wymagania dotyczące miejsca na dysku są rzeczywiście imponujące. Na konsoli PlayStation 5, rozmiar samego pliku bazowego (Wersja 01.085.000) wynosi 96,677 GB. Dodatkowo pojawi się Co-op Campaign Pack zajmujący 15,594 GB oraz Warzone Pack (01.020.000) o rozmiarze 19,734 GB. Łącznie oznacza to, że pełna instalacja na PS5 przekracza 130 GB.