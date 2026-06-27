Operation Flashpoint kończy 25 lat. Kultowa strzelanka otrzyma remaster

Świetna strzelanka z 2001 roku doczeka się remastera. To już 25 lat Operation Flashpoint!

Minęło już 25 lat od premiery Operation Flashpoint, czyli jednej z najbardziej ambitnych gier wojennych początku XXI wieku. Z tej okazji studio Bohemia Interactive ogłosiło, że produkcja, znana obecnie jako ArmA: Cold War Assault, otrzyma remaster. Dodatkowo deweloperzy udostępnili pełny kod źródłowy silnika gry. 25 lat Operation Flashpoint. Gra otrzyma remaster Operation Flashpoint zadebiutowało w czerwcu 2001 roku i trzeba przyznać, że tytuł wyprzedzał swoją epokę. Gra oferowała ogromne, otwarte wyspy, po których można było swobodnie się poruszać w czasie, gdy większość strzelanek pierwszoosobowych nadal opierała się na liniowych poziomach i wąskich korytarzach. Produkcja pozwalała prowadzić czołgi, pilotować śmigłowce, dowodzić całymi oddziałami żołnierzy i uczestniczyć w realistycznych bitwach z udziałem różnych rodzajów wojsk. Mimo swojej toporności, wysokiego poziomu trudności i przestarzałej dziś oprawy graficznej, tytuł był pod wieloma względami lata przed konkurencją.

Choć marka Operation Flashpoint należy obecnie do przeszłości, a prawa do nazwy nie są już w rękach Bohemii Interactive, ArmA: Cold War Assault pozostaje tą samą grą, którą gracze pamiętają sprzed lat. Z okazji 25-lecia studio przygotowuje remaster tej produkcji. Odświeżona wersja będzie działać na przebudowanej wersji oryginalnego silnika Poseidon i zaoferuje między innymi wsparcie dla panoramicznych rozdzielczości, poprawioną kompatybilność z nowoczesnymi komputerami oraz szereg technicznych usprawnień ułatwiających uruchomienie gry na współczesnym sprzęcie.

GramTV przedstawia:

Pełna wersja remastera nie została jeszcze udostępniona, jednak gracze mogą już wypróbować demo, które oferuje “samodzielny wycinek” pełnej gry. Według twórców jest ono jednocześnie oficjalnym pakietem zasobów, który fani mogą swobodnie analizować, modyfikować i wykorzystywać do tworzenia nowej zawartości dla serii ArmA. Bohemia Interactive poszła nawet o krok dalej i opublikowała pełny kod źródłowy silnika na platformie GitHub. Deweloperzy poinformowali, że kod został zmodernizowany do standardu C++20, wykorzystuje CMake i Clang, a także oferuje obsługę systemów Windows x64 i Linux x64. Studio zaznaczyło jednak, że licencja nie obejmuje znaków towarowych ArmA oraz Operation Flashpoint, a także ich logotypów. Oznacza to, że wszelkie projekty bazujące na silniku muszą wyraźnie odróżniać się od oficjalnych marek. Poza tym ograniczeniem programiści i moderzy mogą wykorzystywać udostępniony kod praktycznie według własnego uznania. Dla wielu fanów seria nigdy nie przebiła klimatu oryginalnego Cold War Assault, którego akcja rozgrywała się podczas fikcyjnego konfliktu z czasów zimnej wojny. Część lokacji z gry, w tym wyspa Everon, powróciła już w ArmA Reforger, produkcji stworzonej na nowym silniku Bohemii. Samo ArmA Reforger pełni również rolę poligonu doświadczalnego dla ArmA 4, którego premiera planowana jest na 2027 rok. Zapowiedź remastera oraz udostępnienie kodu źródłowego silnika pokazują, że Bohemia Interactive nie zamierza zapominać o grze, która dla wielu graczy była jednym z pionierów otwartego świata i realistycznych symulatorów wojskowych.