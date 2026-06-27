Star Fox na Nintendo Switch 2 przywrócił kultowy Expert Mode i słynne okulary Foxa

Do Star Fox trafi jeden z najciekawszych elementów serii.

Remake Star Fox na konsolę Nintendo Switch 2 przywraca jeden z najbardziej pamiętnych easter eggów z oryginalnej gry. Mowa o Expert Mode, który po odblokowaniu ponownie wyposaża Foxa McClouda w charakterystyczne okulary lotnicze, będące nawiązaniem do jego ojca, Jamesa McClouda. Star Fox z kultowym Expert Mode Choć pierwszy Star Fox często postrzegany jest jako stosunkowo prosta kosmiczna strzelanka, fani serii doskonale wiedzą, że gra oferowała znacznie więcej. Charyzmatyczni bohaterowie, świetnie zaprojektowane poziomy i liczne ukryte sekrety sprawiły, że marka Nintendo przez lata wielokrotnie powracała na kolejne platformy.

Już w Star Fox 64 gracze mogli odblokować specjalny poziom trudności o nazwie Expert Mode. Aby uzyskać do niego dostęp, należało zdobyć medal w każdej misji na normalnym poziomie trudności. Zgodnie ze swoją nazwą, tryb ekspercki znacząco podnosił poprzeczkę. Gracze musieli zmierzyć się z trudniejszymi przeciwnikami, większymi obrażeniami otrzymywanymi przez statek i osłabionymi ulepszeniami i bonusami. Nagrodą za podjęcie tego wyzwania były jednak nie tylko większe emocje i satysfakcja z ukończenia misji. W Expert Mode Fox otrzymywał także stylową parę okularów przeciwsłonecznych, które pojawiały się na jego portrecie oraz w wybranych przerywnikach filmowych. Okulary nie tylko dopełniały wizerunek kosmicznego najemnika, ale również stanowiły bezpośrednie nawiązanie do jego ojca, Jamesa McClouda, który również nosił charakterystyczne przeciwsłoneczne szkła.

GramTV przedstawia:

Jak pokazał youtuber Nintendo Unity, zarówno sam Expert Mode, jak i kultowe okulary powracają w remake'u. Co więcej, wielu fanów uważa, że nowa wersja okularów prezentuje się jeszcze lepiej niż w Star Fox 64. Sposób odblokowania trybu pozostał niezmieniony. Aby uzyskać dostęp do Expert Mode, gracze ponownie będą musieli zdobyć wszystkie medale na normalnym poziomie trudności, co okazuje się znacznie trudniejszym zadaniem, niż mogłoby się wydawać. Choć tryb ekspercki i słynne okulary zostały zachowane, remake nie przywrócił innego kultowego sekretu z Star Fox 64, a mianowicie pieszych walk dostępnych w trybie Versus. Ta decyzja wydaje się zrozumiała, ponieważ klasyczny tryb Versus został zastąpiony nowym trybem Battle. Mimo to część fanów może być rozczarowana, że ten popularny easter egg nie pojawił się w żadnej formie w odświeżonej wersji gry. Zobaczcie jak wygląda Expert Mode w Star Fox na Nintendo Switch 2: