The Division Resurgence trafi na Steam. Darmowa Ubisoftu otrzyma pełne wsparcie międzyplatformowe

Ubisoft ogłosił, że The Division Resurgence, czyli darmowa produkcja free-to-play z serii The Division, zmierza na platformę Steam. Karta gry jest już dostępna w sklepie Valve, dzięki czemu zainteresowani gracze mogą dodawać tytuł do listy życzeń. O grze informowaliśmy już w kwietniu, kiedy to Ubisoft niespodziewanie i po cichu wydał grę na PC.

The Division Resurgence trafi na Steam

Na razie nie podano dokładnej daty premiery wersji pecetowej na Steam. W oficjalnym komunikacie Ubisoft poinformował jedynie, że gra zadebiutuje jeszcze w tym roku: