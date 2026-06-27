The Division Resurgence trafi na Steam. Darmowa Ubisoftu otrzyma pełne wsparcie międzyplatformowe

Na razie nie podano dokładnej daty premiery wersji pecetowej na Steam. W oficjalnym komunikacie Ubisoft poinformował jedynie, że gra zadebiutuje jeszcze w tym roku:
W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy ciężko pracować nad dopracowaniem ostatnich elementów gry, aby zapewnić naprawdę płynne doświadczenie, niezależnie od tego, którą platformę preferujecie.
GramTV przedstawia:
Twórcy potwierdzili również, że The Division Resurgence będzie w pełni wspierać funkcje cross-platform oraz cross-play. Oznacza to, że gracze będą mogli kontynuować swoją przygodę w świecie The Division w dowolnym momencie i na różnych urządzeniach, zachowując postępy i grając wspólnie niezależnie od wybranej platformy.
The Division Resurgence zadebiutowało wcześniej w tym roku na urządzeniach mobilnych. Produkcja kontynuuje tradycję serii, ponownie zabierając graczy do Nowego Jorku, który od pierwszej odsłony franczyzy był jednym z jej znaków rozpoznawczych. Twórcy po raz kolejny odtworzyli amerykańską metropolię w niemal rzeczywistej skali, odwzorowując wiele charakterystycznych miejsc, parków i zabytków miasta. Premiera na Steam ma otworzyć grę na zupełnie nową grupę odbiorców i jednocześnie połączyć społeczność graczy mobilnych oraz pecetowych w jednym, wspólnym ekosystemie.