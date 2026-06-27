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The Division Resurgence trafi na Steam. Darmowa Ubisoftu otrzyma pełne wsparcie międzyplatformowe

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/27 12:30
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The Division Resurgence wychodzi poza platformę Ubisoftu. Darmowa gra trafi na Steam.

Ubisoft ogłosił, że The Division Resurgence, czyli darmowa produkcja free-to-play z serii The Division, zmierza na platformę Steam. Karta gry jest już dostępna w sklepie Valve, dzięki czemu zainteresowani gracze mogą dodawać tytuł do listy życzeń. O grze informowaliśmy już w kwietniu, kiedy to Ubisoft niespodziewanie i po cichu wydał grę na PC.

The Division Resurgence
The Division Resurgence

The Division Resurgence trafi na Steam

Na razie nie podano dokładnej daty premiery wersji pecetowej na Steam. W oficjalnym komunikacie Ubisoft poinformował jedynie, że gra zadebiutuje jeszcze w tym roku:

W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy ciężko pracować nad dopracowaniem ostatnich elementów gry, aby zapewnić naprawdę płynne doświadczenie, niezależnie od tego, którą platformę preferujecie.

GramTV przedstawia:

Twórcy potwierdzili również, że The Division Resurgence będzie w pełni wspierać funkcje cross-platform oraz cross-play. Oznacza to, że gracze będą mogli kontynuować swoją przygodę w świecie The Division w dowolnym momencie i na różnych urządzeniach, zachowując postępy i grając wspólnie niezależnie od wybranej platformy.

The Division Resurgence zadebiutowało wcześniej w tym roku na urządzeniach mobilnych. Produkcja kontynuuje tradycję serii, ponownie zabierając graczy do Nowego Jorku, który od pierwszej odsłony franczyzy był jednym z jej znaków rozpoznawczych. Twórcy po raz kolejny odtworzyli amerykańską metropolię w niemal rzeczywistej skali, odwzorowując wiele charakterystycznych miejsc, parków i zabytków miasta. Premiera na Steam ma otworzyć grę na zupełnie nową grupę odbiorców i jednocześnie połączyć społeczność graczy mobilnych oraz pecetowych w jednym, wspólnym ekosystemie.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-6-has-multiple-social-media-platforms-with-viral-videos-influencers/

Tagi:

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Ubisoft
Steam
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strzelanka
The Division
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Mobilki
PC Steam
The Division Resurgence
gra wieloosobowa
mobilka
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:28

Unikam darmowych gier. Są za drogie nawet na moją kieszeń. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112