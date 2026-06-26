Battlefield 6 pokazuje przyszłość strzelania. DICE prezentuje pierwsze kulisy rozwoju gry

Twórcy Battlefielda 6 rozpoczęli nową serię materiałów, w których będą opowiadać o zmianach wprowadzanych do gry. Pierwszy odcinek poświęcono systemowi strzelania i zachowaniu broni.

Twórcy pracują nad przebudowanym systemem odrzutu, który ma sprawić, że poszczególne rodzaje uzbrojenia będą zachowywały się bardziej realistycznie. Każda broń ma oferować wyraźnie odmienny charakter, co ma zwiększyć znaczenie wyboru konkretnego wyposażenia.

DICE i Electronic Arts uruchomiły nowy cykl materiałów deweloperskich poświęconych rozwojowi Battlefielda 6. Pierwszy odcinek skupia się na jednym z najważniejszych elementów każdej strzelanki – gunplayu.

DICE zapowiada również zmiany dotyczące czasu eliminacji przeciwników. Modyfikacji doczeka się system obrażeń zadawanych poszczególnym częściom ciała, przez co trafienia w różne obszary będą przynosiły inne rezultaty niż dotychczas.

Według deweloperów walka na krótkim i długim dystansie ma wyraźniej różnić się pod względem skuteczności poszczególnych rodzajów broni.

Nowa seria materiałów ma regularnie prezentować kierunek rozwoju Battlefielda 6 i informować społeczność o nadchodzących zmianach. To kolejny krok po zapowiedzianej niedawno aktualizacji High-Value Target, która wprowadzi między innymi system kontraktów oraz liczne poprawki dotyczące pojazdów i balansu.