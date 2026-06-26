Battlefield 6 pokazuje przyszłość strzelania. DICE prezentuje pierwsze kulisy rozwoju gry

Twórcy Battlefielda 6 rozpoczęli nową serię materiałów, w których będą opowiadać o zmianach wprowadzanych do gry. Pierwszy odcinek poświęcono systemowi strzelania i zachowaniu broni.
DICE i Electronic Arts uruchomiły nowy cykl materiałów deweloperskich poświęconych rozwojowi Battlefielda 6. Pierwszy odcinek skupia się na jednym z najważniejszych elementów każdej strzelanki – gunplayu.
Battlefield 6 – zmiany w odrzucie i zachowaniu broni
Twórcy pracują nad przebudowanym systemem odrzutu, który ma sprawić, że poszczególne rodzaje uzbrojenia będą zachowywały się bardziej realistycznie. Każda broń ma oferować wyraźnie odmienny charakter, co ma zwiększyć znaczenie wyboru konkretnego wyposażenia.
DICE zapowiada również zmiany dotyczące czasu eliminacji przeciwników. Modyfikacji doczeka się system obrażeń zadawanych poszczególnym częściom ciała, przez co trafienia w różne obszary będą przynosiły inne rezultaty niż dotychczas.
Według deweloperów walka na krótkim i długim dystansie ma wyraźniej różnić się pod względem skuteczności poszczególnych rodzajów broni.
Nowa seria materiałów ma regularnie prezentować kierunek rozwoju Battlefielda 6 i informować społeczność o nadchodzących zmianach. To kolejny krok po zapowiedzianej niedawno aktualizacji High-Value Target, która wprowadzi między innymi system kontraktów oraz liczne poprawki dotyczące pojazdów i balansu.
GramTV przedstawia:
Część prezentowanych zmian trafi najpierw do testów, zanim zostanie udostępniona wszystkim graczom. DICE liczy, że dzięki regularnym materiałom łatwiej będzie zbierać opinie społeczności i dopracowywać kolejne elementy rozgrywki.
W naszym pierwszym odcinku przyjrzymy się bliżej systemowi Gunplay oraz filozofii stojącej za nadchodzącymi zmianami w walce. Dowiedz się, w jaki sposób aktualizacje dotyczące odrzutu, zachowania pocisków, czasu zabicia, mnożników obrażeń oraz „sweet spotów” karabinów snajperskich mają na celu pogłębienie opanowania broni i nagradzanie umiejętnej gry. Od bardziej przewidywalnych wzorców odrzutu po większe zachęty do strzelania z dużą precyzją – odkryj, w jaki sposób zespół rozwija system walki, aby zapewnić bardziej satysfakcjonujące wymiany ognia na polu bitwy.
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