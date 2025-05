Call of Duty: Black Ops 6 wskrzesza funkcję, na którą gracze czekali z niecierpliwością

Blueprint Swap umożliwia dostosowanie zarówno broni podstawowej, jak i jej schematów za pomocą odblokowanych lub zakupionych skórek. Dla fanów personalizacji oznacza to większą swobodę — można teraz używać ulubionego wyglądu niezależnie od tego, jaki blueprint (schemat) został wybrany. Choć funkcja była dostępna już wcześniej, została nagle usunięta po kilku dniach od premiery Sezonu 1. Treyarch nie podało wtedy żadnych powodów tej decyzji, co wzbudziło duże niezadowolenie społeczności.

To jednak nie koniec zmian. Tego samego dnia aktualizację otrzymało także Call of Duty: Warzone. Niestety, nie wszystkie wieści były dobre — część ulubionych broni została osłabiona. Karabin szturmowy CR-56 AMAX stracił na skuteczności, szczególnie w przypadku trafień w głowę (mnożnik spadł z 1,6x do 1,35x). Osłabiono też AK-74 i HDR, podczas gdy Krig C otrzymał nieoczekiwane wzmocnienie.

Choć zmiany w balansie broni wzbudzają kontrowersje, to powrót Blueprint Swap do Black Ops 6 spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem społeczności. Treyarch ma teraz szansę odbudować zaufanie fanów — i to na kilka tygodni przed startem nowego sezonu. Przy starcie 3. sezonu także wprowadzono szereg aktualizacji, o czym informowaliśmy wcześniej.

