Twórcy Gears of War E-Day zapowiadają sporą dawkę horroru. Szykuje się powrót do korzeni serii

Gears of War E-Day w klimacie horroru

Przedstawiciele The Coalition udzielili ostatnio serwisowi IGN wywiadu, w którym poruszony został temat Gears of War E-Day. Jak się okazuje, studio planuje powrócić do korzeni i zaoferować wrażenia w klimatach horroru. Według deweloperów to właśnie uczucie przerażenia najlepiej wspominają gracze zaznajomieni z serią.

Dla nas to jak historia o tym, co by było, gdyby. A co, jeśli ziemia się otworzy i wyjdą potwory? Tak, akcja rozgrywa się na fikcyjnej, obcej planecie, ale mamy do opowiedzenia bardzo ludzkie historie. Aby tego dokonać, musimy być w stanie opowiedzieć historię przypominającą horror. – przekazuje dyrektor kreatywny Matt Searcy.