Call of Duty: Black Ops 6 najlepiej sprzedającą się grą w styczniu 2025

Tak jak w poprzednim miesiącu, Call of Duty: Black Ops 6 znalazło się na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się gier wideo w styczniu w Stanach Zjednoczonych. Jest to już czwarty raz z rzędu, kiedy to tytuł od Activision może pochwalić się tym osiągnięciem. W rankingu pojawiło się również kilka innych tytułów, które osiągnęły zdecydowanie lepszy wynik, niż zakładano.

20 najlepiej sprzedających się gier w styczniu 2025 roku

Circana udostępniło nowe dane dotyczące sprzedaży gier w Stanach Zjednoczonych. Dowiedzieliśmy się, że aż trzy z pięciu topowych produkcji pozostało takie same, z Madden 25 na drugim miejscu oraz EA Sports FC 25 jako czwarty najlepszy tytuł. Reszta składająca się łącznie z dwudziestu gier doczekała się bardzo wielu zmian: przykładowo, Final Fantasy VII: Rebirth doczekało się być może największego skoku popularności, z pięćdziesiątego szóstego miejsca aż na trzecie - stało się to dzięki premierze na Steam. Poniżej zamieszczamy pełną listę wraz z miejscami z ubiegłego miesiąca.