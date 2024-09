Otwarta beta Call of Duty: Black Ops 6 wystartowała. Cheaterzy nadal psują zabawę

Każdy może sprawdzić nową odsłonę Call of Duty na komputerach osobistych oraz konsolach.

Już wczoraj ruszyła otwarta beta Call of Duty: Black Ops 6. Gracze do 9 września mogą sprawdzić najnowszą odsłonę serii na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz starszej generacji konsol, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Na graczy czeka sześć trybów rozgrywki oraz osiem map. Uczestnicy otwartej bety mogą również zdobyć szereg nagród, a ich szczegóły znajdziecie na grafice na samym dole.

Reakcje graczy na cheaterów w becie Call of Duty: Black Ops 6

Niestety część graczy nie będzie mogła się cieszyć z zabawy w równym stopniu z innymi. Już od zamkniętych beta testów Call of Duty: Black Ops 6 trafią cheaterzy, którzy psują zabawę pozostałym uczestnikom. Coraz więcej graczy informuje, że napotkali w grze osoby, które korzystają z nielegalnego oprogramowania, które pozwala im na „widzenie przez ściany”, czy „automatyczne celowanie”.