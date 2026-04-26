To już nie plotki. Valve szykuje wielki powrót Cache do Counter-Strike'a

I nie są to żadne plotki. Tylko wyraźna sugestia do samego Valve.
Cache wraca do Counter-Strike’a
Wydawca gry Counter-Strike 2 już kilka dni temu mocno zasugerował, że mapa Cache może znaleźć się w grze. Wskazywała na to zmiana banera w mediach społecznościowych. Chociaż grafika była jedynie wycinkiem chodnika, to wystarczyło, by skojarzyć ten fragment i dodać 1 do 1. Ale to jeszcze nic. W piątek w serwisie X pojawił się post niepozostawiający już żadnych wątpliwości. Twórcy CS-a wrzucili skrót kilku pamiętnych akcji z czasów, gdy arena ta wykorzystywana była na mistrzostwach świata w Counter-Strike: Global Offensive. Jednocześnie społeczność została zapytana o to, co robi w kolejnym tygodniu. Sugestia jest oczywista.
