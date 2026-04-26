To już nie plotki. Valve szykuje wielki powrót Cache do Counter-Strike'a

Maciej Petryszyn
2026/04/26 09:30
Wygląda na to, że prośby fanów zostaną spełnione. Legendarna mapa wraca do Counter-Strike’a.

I nie są to żadne plotki. Tylko wyraźna sugestia do samego Valve.

Cache
Cache wraca do Counter-Strike’a

Wydawca gry Counter-Strike 2 już kilka dni temu mocno zasugerował, że mapa Cache może znaleźć się w grze. Wskazywała na to zmiana banera w mediach społecznościowych. Chociaż grafika była jedynie wycinkiem chodnika, to wystarczyło, by skojarzyć ten fragment i dodać 1 do 1. Ale to jeszcze nic. W piątek w serwisie X pojawił się post niepozostawiający już żadnych wątpliwości. Twórcy CS-a wrzucili skrót kilku pamiętnych akcji z czasów, gdy arena ta wykorzystywana była na mistrzostwach świata w Counter-Strike: Global Offensive. Jednocześnie społeczność została zapytana o to, co robi w kolejnym tygodniu. Sugestia jest oczywista.

To oznacza, że już w przyszłym tygodniu Cache ponownie pojawi się w Counter-Strike’u. Ponownie, bo mapy tej w grze nie było od momentu, gdy CS:GO zmieniło się w CS2. Jeszcze więcej czasu minęło od momentu, gdy arena ta pojawiała się na Majorach, czyli właśnie wspomnianych mistrzostwach świata. Z tych wycofano ją jeszcze w 2019 roku, dodając w jej miejsce Vertigo. Lata mijały, a Cache doczekał się w tym czasie nawet dużego reworke’a od swoich pierwotnych autorów, który zaprezentowano kilka miesięcy później podczas ESL One New York. Wtedy liczono, iż to zwiastun szybkiego powrotu, ale nic bardziej mylnego – ten nie nastąpił po dziś dzień.

Nie wiadomo jednak, czy na razie Cache wejdzie jedynie do puli rezerwowej CS2, czyli tej nieobecnej na oficjalnych turniejach, czy od razu stanie się mapą turniejową. Ten drugi scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, bo za około miesiąc rusza IEM Cologne 2026 – kolejny turniej o mistrzostwo świata. Tak czy inaczej, nie jest to jedyna w ostatnim czasie nowość. Ponadto do gry dodano nowy system animacji, Animgraph 2.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

