Phasmophobia zmienia się nie do poznania? Nadchodzi duża aktualizacja postaci

Nowe modele, animacje i rozbudowana personalizacja już w maju.
Łowcy duchów mogą szykować się na spore zmiany. Studio Kinetic Games ujawniło szczegóły pierwszej dużej aktualizacji Phasmophobia w 2026 roku. Player Character Update zadebiutuje już 5 maja 2026 roku i skupi się na całkowitym odświeżeniu modeli oraz animacji postaci.
Phasmophobia – nowości od Kinetic Games
Deweloperzy Phasmophobia postanowili porzucić stare, sztywne sylwetki na rzecz zupełnie nowych modeli postaci. Otrzymają one płynniejsze animacje poruszania się. Aktualizacja wprowadza odświeżone animacje śmierci, odradzania się oraz korzystania z czytnika EMF. Wszystko to ma sprawić, że rozgrywka stanie się bardziej immersyjna i nowoczesna.
System personalizacji pozwoli graczom stworzyć unikalnego śledczego. W nowym menu znajdziemy wybór fryzur, personalizację ubioru (warstwa spodnia i wierzchnia), a także różnorodne akcesoria. Warto wspomnieć, że żadne z nowych ubrań nie będzie zablokowane za prawdziwe pieniądze. Wszystkie przedmioty kosmetyczne można odblokować poprzez wyzwania w grze lub kupić w nowym sklepie za wirtualną walutę.
Gracze, którzy brali udział w ograniczonym czasowo wydarzeniu Cursed Hollow 2026, otrzymają ekskluzywne nagrody kosmetyczne: naszyjnik, unikalny t-shirt i Maskę Ducha Lasu.
„Phasmophobia” to gra z gatunku horroru psychologicznego, przeznaczona dla czterech graczy i oferująca tryb współpracy online. Wraz ze swoją drużyną badaczy zjawisk paranormalnych wkroczysz do nawiedzonych miejsc, w których panuje intensywna aktywność paranormalna, i spróbujesz zebrać jak najwięcej dowodów. Wykorzystaj swój sprzęt do polowania na duchy, aby znaleźć i zarejestrować dowody, które następnie sprzedasz ekipie zajmującej się usuwaniem duchów.
To dopiero początek zmian zaplanowanych na ten rok. Po niedawnej współpracy z marką Alan Wake, Kinetic Games konsekwentnie zmierza w stronę wersji 1.0 Phasmophobia, obiecując kolejne usprawnienia techniczne i nową zawartość.
