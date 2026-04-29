Phasmophobia zmienia się nie do poznania? Nadchodzi duża aktualizacja postaci

Łowcy duchów mogą szykować się na spore zmiany. Studio Kinetic Games ujawniło szczegóły pierwszej dużej aktualizacji Phasmophobia w 2026 roku. Player Character Update zadebiutuje już 5 maja 2026 roku i skupi się na całkowitym odświeżeniu modeli oraz animacji postaci.

Phasmophobia – nowości od Kinetic Games

Deweloperzy Phasmophobia postanowili porzucić stare, sztywne sylwetki na rzecz zupełnie nowych modeli postaci. Otrzymają one płynniejsze animacje poruszania się. Aktualizacja wprowadza odświeżone animacje śmierci, odradzania się oraz korzystania z czytnika EMF. Wszystko to ma sprawić, że rozgrywka stanie się bardziej immersyjna i nowoczesna.