Były twórca Skyrima chwali Baldur’s Gate 3 za ten element. „To już prawie ten poziom”

Radosław Krajewski
2025/10/12 14:00
Kolejny weteran branży postanowił pochwalić dzieło Larian Studios.

Bruce Nesmith, wieloletni projektant gier w Bethesda Game Studios i współtwórca Skyrima, publicznie wyraził uznanie dla Baldur’s Gate 3, uznając produkcję studia Larian za najwierniejsze jak dotąd przeniesienie doświadczenia papierowego Dungeons & Dragons do świata gier komputerowych.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – twórca Skyrima, Bruce Nesmith, chwali grę Larian Studios za wierne odtworzenie papierowego Dungeons & Dragons

W tej chwili bez wahania umieściłbym Baldur’s Gate 3 na samym szczycie listy. Dwadzieścia cztery lata temu Baldur’s Gate 2 było znakomitą grą. Uwielbiałem ją. Ale to, co osiągnęli teraz, to zupełnie nowy poziom - powiedział Nesmith w rozmowie z FRVR.

Według byłego dewelopera kluczowym elementem sukcesu gry było umiejętne dostosowanie zasad piątej edycji D&D do potrzeb interaktywnego medium:

Zasady zostały zmodyfikowane tak, by działały w środowisku gry wideo. Uważam, że to bardzo rozsądne. Każdy system rozgrywki ma własne ograniczenia i wymaga indywidualnych rozwiązań - wyjaśnił Nesmith.

Projektanci Baldur’s Gate 3 zdecydowali się zachować jak najwięcej z oryginalnych mechanik, w tym walkę turową, co miało kluczowe znaczenie dla oddania klimatu stołowej rozgrywki.

Mogliśmy spokojnie analizować sytuację, nie było presji czasu, a każda tura przypominała tę znaną z gry przy stole. To było dokładnie to, czego oczekiwałem. To był ten poziom wiernie oddający uczucie grania podczas rozgrywki stołowej — dodał.

Twórca podkreślił również znaczenie narracji i decyzji gracza:

Zadbali o to, żeby decyzje miały realne konsekwencje, a jednocześnie prowadzili spójną opowieść, która miała swój finał. Do tego dochodzi znakomita oprawa graficzna i rewelacyjny dubbing. To wszystko jest świetne, ale to właśnie mechaniki i podejmowanie decyzji sprawiły, że gra tak dobrze oddaje ducha D&D.

Nesmith zauważył, że Larian Studios nie próbowało dystansować się od materiału źródłowego, a wręcz przeciwnie, dołożyli wszystkich starań, aby Baldur’s Gate 3 był jak najwierniejszy papierowemu systemowi RPG.

Widać, że kochali ten projekt i nie bali się pokazać tego. Wcześniej często zdarzało się, że twórcy gier RPG robili z tego żarty albo sprowadzali rozgrywkę do nużącego grindu. Tutaj nie było ani jednego momentu, w którym czułem znużenie.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/baldur-s-gate/former-skyrim-dev-praises-baldurs-gate-3-for-the-rpgs-faithfulness-to-dungeons-and-dragons-thats-as-close-as-weve-gotten-to-tabletop-role-playing-on-a-computer/

Tagi:

News
RPG
Larian Studios
fantasy
Baldur's Gate 3
Dungeons & Dragons
Baldur's Gate III
Bruce Nesmith
