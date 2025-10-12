Były twórca Skyrima chwali Baldur’s Gate 3 za ten element. „To już prawie ten poziom”

W tej chwili bez wahania umieściłbym Baldur’s Gate 3 na samym szczycie listy. Dwadzieścia cztery lata temu Baldur’s Gate 2 było znakomitą grą. Uwielbiałem ją. Ale to, co osiągnęli teraz, to zupełnie nowy poziom - powiedział Nesmith w rozmowie z FRVR.

Bruce Nesmith, wieloletni projektant gier w Bethesda Game Studios i współtwórca Skyrima, publicznie wyraził uznanie dla Baldur’s Gate 3 , uznając produkcję studia Larian za najwierniejsze jak dotąd przeniesienie doświadczenia papierowego Dungeons & Dragons do świata gier komputerowych.

Mogliśmy spokojnie analizować sytuację, nie było presji czasu, a każda tura przypominała tę znaną z gry przy stole. To było dokładnie to, czego oczekiwałem. To był ten poziom wiernie oddający uczucie grania podczas rozgrywki stołowej — dodał.

Projektanci Baldur’s Gate 3 zdecydowali się zachować jak najwięcej z oryginalnych mechanik, w tym walkę turową, co miało kluczowe znaczenie dla oddania klimatu stołowej rozgrywki.

Zasady zostały zmodyfikowane tak, by działały w środowisku gry wideo. Uważam, że to bardzo rozsądne. Każdy system rozgrywki ma własne ograniczenia i wymaga indywidualnych rozwiązań - wyjaśnił Nesmith.

Twórca podkreślił również znaczenie narracji i decyzji gracza:

Zadbali o to, żeby decyzje miały realne konsekwencje, a jednocześnie prowadzili spójną opowieść, która miała swój finał. Do tego dochodzi znakomita oprawa graficzna i rewelacyjny dubbing. To wszystko jest świetne, ale to właśnie mechaniki i podejmowanie decyzji sprawiły, że gra tak dobrze oddaje ducha D&D.

Nesmith zauważył, że Larian Studios nie próbowało dystansować się od materiału źródłowego, a wręcz przeciwnie, dołożyli wszystkich starań, aby Baldur’s Gate 3 był jak najwierniejszy papierowemu systemowi RPG.