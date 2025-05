Były szef Paramout bez ogródek przyznaje, że ta zapomniana adaptacja kreskówki miała "najbardziej naćpany plan filmowy"

Barry Diller, były dyrektor generalny Paramount Pictures, zszokował widownię nowojorskiego 92Y podczas promocji swoich wspomnień Who Knew. Nazwał bowiem plan filmu Popeye z 1980 roku „najbardziej naćpanym planem filmowym w historii kina”. I podparł to wiedzą, którą posiada i której nie waha się użyć.

Chociaż zdołał zwrócić się finansowo, krytyka była wyraźnie zdezorientowana — recenzje porównywały go do „eksperymentalnego teatru lalek”. Dziś film jest raczej zapomniany, a sam Popeye, sympatyczny marynarz i fan szpinaku, kojarzony jest raczej ze swojej animowanej wersji. Co ciekawe, postać wróciła, ale… w horrorowej wersji.

Diller przypomniał, że Robert Altman był kojarzony z niechęci do hollywoodzkiego systemu, co tylko pogłębiło dziwaczny ton produkcji. W założeniu miał to być przyjazny rodzinom musical, ale efekt końcowy przypominał halucynację, przefiltrowaną przez mgłę po przedawkowaniu silnie psychodelicznych środków. „A tak w ogóle, możesz to obejrzeć” — dodał Diller z ironicznym uśmiechem. — „Traktuj to raczej jako dowód rzeczowy niż film”.

Zobaczcie zwiastun filmu z 1980: