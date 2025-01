Kolejny horror o Popeye’u doczekał się zwiastuna. Tym razem to wersja od twórców Puchatka

W momencie, gdy Popeye wszedł do domeny publicznej i każdy może zrobić z tą postacią, co mu się podoba, od razu zapowiedziano trzy horrory, które zadebiutują właśnie w tym roku. Pierwszy z nich, Popeye the Slayer Man, doczekał się zwiastuna jeszcze pod koniec listopada ubiegłego roku. W produkcji są również Shiver Me Timbers oraz Popeye’s Revenge od ITN Studios, czyli twórców dwóch części Puchatka. To właśnie ta ostatnia produkcja doczekała się pierwszego zwiastuna oraz plakatu.

Popeye’s Revenge – pierwszy zwiastun i plakat horroru

Jak możemy zobaczyć na poniższym materiale, produkcja utrzymana jest w podobnej konwencji co krwawe przygody Kubusia Puchatka. Tytułowy bohater będzie polował na grupę niczego nieświadomych nastolatków oraz radnych, podjadając szpinak z puszki, aby zyskać niewyobrażalną moc. Popeye’s Revenge będzie krwawym i brutalnym filmem, przeznaczonym wyłącznie dla dorosłych widzów.