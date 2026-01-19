Były producent BioWare o Anthemie. „To był zbyt ambitny skok, ale studio zawsze się zmieniało”

Mark Darrah przyznaje, że projekt przerósł zespół, ale winą nie obarcza wyłącznie EA.
Po oficjalnym zamknięciu serwerów Anthem temat nieudanego projektu wraca w wypowiedziach byłych pracowników BioWare. Mark Darrah, były producent wykonawczy studia, w rozmowie z Destinem Legarie odniósł się do narracji, według której Anthem był od początku skazany na porażkę, bo BioWare nigdy nie powinno robić sieciowego looter shootera.
Anthem – zbyt duży zasięg ambicji
Darrah podkreśla, że argument o „odejściu od korzeni” jest dla niego mało przekonujący. Jego zdaniem BioWare zawsze się zmieniało – od klasycznych RPG 2D, przez Neverwinter Nights, aż po Mass Effect, który również był radykalnym odejściem od wcześniejszych projektów studia. Z tej perspektywy Anthem nie był czymś nienaturalnym.
Jednocześnie były producent przyznaje wprost, że projekt był zbyt ambitny. „Tak, Anthem był za dużym wyzwaniem. Ale czy dało się to jasno stwierdzić na tamtym etapie? Niekoniecznie” – zaznacza Darrah, sugerując, że skala problemów była widoczna dopiero na późnym etapie produkcji.
GramTV przedstawia:
Darrah nie zdejmuje też odpowiedzialności z Electronic Arts. Według niego wydawca „zdecydowanie ponosi sporą część winy”, choć nie jest jedynym odpowiedzialnym za porażkę. Przypomina to wcześniejsze doniesienia o chaotycznym procesie produkcji – od finalnej wersji gry składanej na około rok przed premierą, po fakt, że część zespołu poznała tytuł Anthem dopiero podczas pierwszego zwiastuna.