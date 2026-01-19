Były producent BioWare o Anthemie. „To był zbyt ambitny skok, ale studio zawsze się zmieniało”

Po oficjalnym zamknięciu serwerów Anthem temat nieudanego projektu wraca w wypowiedziach byłych pracowników BioWare. Mark Darrah, były producent wykonawczy studia, w rozmowie z Destinem Legarie odniósł się do narracji, według której Anthem był od początku skazany na porażkę, bo BioWare nigdy nie powinno robić sieciowego looter shootera.

Anthem – zbyt duży zasięg ambicji

Darrah podkreśla, że argument o „odejściu od korzeni” jest dla niego mało przekonujący. Jego zdaniem BioWare zawsze się zmieniało – od klasycznych RPG 2D, przez Neverwinter Nights, aż po Mass Effect, który również był radykalnym odejściem od wcześniejszych projektów studia. Z tej perspektywy Anthem nie był czymś nienaturalnym.