Le Mans Ultimate trafi na konsole jednak trochę później. Twórcy celują w pierwszą połowę 2027 roku

Konsolowe wersje symulatora wyścigowego Le Mans Ultimate są planowane na początek lub w połowę 2027 roku.
Le Mans Ultimate, które odniosło duży sukces na PC, ma również trafić na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Początkowo zakładano, że wersje konsolowe pojawią się pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku, jednak obecnie twórcy wskazują nieco bardziej realistyczny termin. Takie informacje przekazał wydawca gry, Motorsport Games, przy okazji publikacji najnowszych wyników finansowych firmy.
Le Mans Ultimate trafi na konsole później niż zakładano
Jak wyjaśnił prezes Motorsport Games, Stephen Hood, prace nad portem są w toku i przebiegają zgodnie z planem. Za rozwój odpowiada studio Studio 397, współpracujące z wydawcą oraz zewnętrznym zespołem zajmującym się przeniesieniem gry na konsole. Według Hooda największym wyzwaniem nie są już kwestie techniczne, lecz wybór najlepszego momentu premiery:
Wersja konsolowa jest na dobrej drodze do premiery na początku lub w połowie 2027 roku. Najważniejsze jest teraz wybranie odpowiedniego okna wydawniczego.
Twórcy analizują między innymi kalendarz ważnych wydarzeń motorsportowych oraz plany konkurencyjnych gier wyścigowych, aby zmaksymalizować zainteresowanie produkcją. Motorsport Games podkreśla, że rozwój wersji konsolowej odbywa się równolegle z dalszym udoskonalaniem gry na komputerach osobistych. Zewnętrzni partnerzy współpracują z wewnętrznymi zespołami studia nad pierwszymi wydaniami na konsole, jednocześnie rozwijając silnik gry dla obecnych graczy PC. Według Hooda konsole stanowią ogromną szansę na rozszerzenie rynku dla produkcji:
Konsolowa wersja oznacza znaczące zwiększenie potencjalnej liczby graczy. Podchodzimy do tego bardzo ostrożnie, stawiając przede wszystkim na jakość.
Prezes Motorsport Games zwrócił również uwagę, że na konsolach wciąż brakuje zaawansowanych symulatorów wyścigowych:
Rynek jest ogromny, a wysokiej klasy symulacji wyścigów na konsolach nadal jest niewiele. To problem, który istnieje od wielu lat.
Nowe informacje pojawiły się przy okazji publikacji wyników finansowych spółki. W czwartym kwartale 2025 roku Motorsport Games zanotowało 3,8 mln dolarów przychodu, co oznacza wzrost o 95 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Łączne przychody za cały rok 2025 wyniosły 11,3 mln dolarów, czyli o około 30 procent więcej niż w poprzednim roku. Firma uzyskała również linię kredytową w wysokości 3 mln dolarów od Citibank, która ma pomóc w realizacji planów związanych z rozwojem Le Mans Ultimate na wielu platformach oraz rozpoczęciem prac nad nową grą. Do zespołu w roli konsultanta dołączył także były współdyrektor generalny i dyrektor finansowy studia Hutch, Peter Hansen-Chambers.
