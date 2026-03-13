Le Mans Ultimate trafi na konsole jednak trochę później. Twórcy celują w pierwszą połowę 2027 roku

Le Mans Ultimate, które odniosło duży sukces na PC, ma również trafić na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Początkowo zakładano, że wersje konsolowe pojawią się pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku, jednak obecnie twórcy wskazują nieco bardziej realistyczny termin. Takie informacje przekazał wydawca gry, Motorsport Games, przy okazji publikacji najnowszych wyników finansowych firmy.

Le Mans Ultimate trafi na konsole później niż zakładano

Jak wyjaśnił prezes Motorsport Games, Stephen Hood, prace nad portem są w toku i przebiegają zgodnie z planem. Za rozwój odpowiada studio Studio 397, współpracujące z wydawcą oraz zewnętrznym zespołem zajmującym się przeniesieniem gry na konsole. Według Hooda największym wyzwaniem nie są już kwestie techniczne, lecz wybór najlepszego momentu premiery: