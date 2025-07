Byli dyrektorzy Ubisoftu uznani za winnych molestowania seksualnego i psychicznego. Sprawdźcie co robili współpracownikom...

Postępowanie dotyczyło lat 2012–2020, w których studio miało funkcjonować w atmosferze “klubu chłopców ponad prawem”, jak określili to byli pracownicy. Szczegóły sprawy obejmują przemoc seksualną, przymuszanie pracownic do upokarzających czynności, a nawet podpalanie zarostu współpracownika…

Byli dyrektorzy Ubisoftu zostali skazani za przemoc seksualną i psychiczną

Thomas François, były wiceprezes ds. redakcyjnych został uznany za winnego molestowania seksualnego, molestowania psychicznego i próby napaści seksualnej. Jego wyrok to 3 lata więzienia w zawieszeniu oraz grzywna w wysokości 30 tysięcy euro. Do najpoważniejszych zarzutów wobec François należało przywiązanie kobiety do krzesła i wepchnięcie jej do windy, zmuszenie pracownicy w sukience mini do stania na rękach, a ta wykonała czynność “ze strachu, bo był jej przełożonym”, a także podczas imprezy świątecznej w stylu “Powrót do przyszłości” w 2015 roku próbował siłą pocałować koleżankę z pracy, podczas gdy inni trzymali ją za ramiona. François w trakcie procesu tłumaczył swoje działania “kulturą żartów panującą w studiu”.