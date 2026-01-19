Była prezes Lucasfilm żałuje filmu o Hanie Solo

Po 14 latach Kathleen Kennedy oficjalnie opuściła stanowisko prezeski Lucasfilm Ltd. LLC. Takie rozstanie nie mogło oczywiście obyć się bez wspominek i podsumowań.
Za kadencji Kennedy ukazały się m.in. kolejne trzy części Gwiezdnych Wojen, tj. Przebudzenie Mocy, Ostatni Jedi oraz Skywalker. Odrodzenie. Do tego otrzymaliśmy dwie produkcje z serii Gwiezdne wojny – historie, czyli Łotr 1 i Han Solo.
Solo solą w oku byłej prezes Lucasfilm
Była już prezes Lucasfilm zdradziła w rozmowie z Deadline, że to właśnie film o początkach przemytnika z Korelii jest jedynym, którego żałuje z całej swojej 14-letniej kadencji. Jest to o tyle ciekawe, że to nie Solo, a Skywalker. Odrodzenie w kwestii np. ocen na Metacriticu jest najgorzej odbieranym filmem ze świata Star Wars z lat 2012-2026.
Skąd zatem takie właśnie uczucia względem Solo? Kennedy wyjaśnia to tak:
Tak naprawdę niczego nie żałuję. Cóż, może żałuję nieco Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Zaprosiłam do tego Larry’ego Kasdana i byliśmy bardzo podekscytowani tym pomysłem. Potem jednak, gdy wkręcisz się w coś, zdajesz sobie sprawę, że na gruncie fundamentalnym i konceptowym nie możesz, przynajmniej na razie, zastąpić Hana Solo.
Po części trudno się z tym nie zgodzić. Pilot Sokoła Millenium to wszak postać nierozerwalnie kojarzona z Harrisonem Fordem. W tej sytuacji odtwórca młodego Solo, Alden Ehrenreich, stanął przed piekielnie trudnym zadaniem. Koniec końców jego kreacja spotkała się z mieszanym odbiorem, ale trudno powiedzieć, na ile w tym wina samego Ehrenreich, a na ile wynikało to z niemożliwych do udźwignięcia porównań.
Według byłej prezes Lucasfilm z tej sytuacji nie dało się wyjść, a sam film nie powstał w odpowiednim do tego momencie:
Chociaż Alden Ehrenreich był wspaniały, naprawdę dobry, bo jest świetnym aktorem, postawiliśmy go w sytuacji bez wyjścia. A kiedy już w to wejdziesz i się zaangażujesz, musisz ciągnąć to dalej. Wydaje mi się, że nieco tego żałuję, ale nie w kwestii samego kręcenia tego filmu. W tej kwestii nie żałuję niczego. Sądzę jednak, że pod kątem koncepcyjnym zrobiliśmy to zbyt wcześnie.
Według różnych źródeł film Han Solo: Gwiezdne wojny – historie kosztował około 275–330 milionów dolarów. Tymczasem dochody z box office wyniosły zaledwie 393 milionów dolarów. Był to wynik najgorszy spośród wszystkich filmów ze świata Gwiezdnych Wojen, które powstały już za czasów Disneya.
