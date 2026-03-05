Gwiezdne wojny zmieniają nazwę klasycznej trylogii. Już nie będzie określana jako „oryginalna”

Lucasfilm po wielu latach zmienił nazwę trylogii z Lukiem Skywalkerem i Darthem Vaderem.

Lucasfilm przygotowuje nową edycję klasycznych filmów z uniwersum Gwiezdnych wojen. Przy okazji zapowiedzianego wydania Blu-ray studio zdecydowało się na wprowadzenie nowej oficjalnej nazwy dla tej części sagi. Dotychczasowa „oryginalna trylogia” została określona jako „center trilogy”, czyli centralna trylogia Sagi Skywalkerów.

Gwiezdne wojny – oryginalna trylogia ma nową nazwę

Informacja pojawiła się przy okazji zapowiedzi zestawu Blu-ray z filmami Nowa nadzieja, Imperium kontratakuje oraz Powrót Jedi, który ma trafić do sprzedaży 7 kwietnia. W opisie wydania Lucasfilm używa już nowego określenia, podkreślając, że chodzi o filmy stanowiące środkowy rozdział dziewięcioodcinkowej historii. W materiałach promocyjnych zestawu znalazł się również opis fabuły tej części cyklu.