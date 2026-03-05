Gwiezdne wojny zmieniają nazwę klasycznej trylogii. Już nie będzie określana jako „oryginalna”

Lucasfilm po wielu latach zmienił nazwę trylogii z Lukiem Skywalkerem i Darthem Vaderem.
Lucasfilm przygotowuje nową edycję klasycznych filmów z uniwersum Gwiezdnych wojen. Przy okazji zapowiedzianego wydania Blu-ray studio zdecydowało się na wprowadzenie nowej oficjalnej nazwy dla tej części sagi. Dotychczasowa „oryginalna trylogia” została określona jako „center trilogy”, czyli centralna trylogia Sagi Skywalkerów.
Gwiezdne wojny – oryginalna trylogia ma nową nazwę
Informacja pojawiła się przy okazji zapowiedzi zestawu Blu-ray z filmami Nowa nadzieja, Imperium kontratakuje oraz Powrót Jedi, który ma trafić do sprzedaży 7 kwietnia. W opisie wydania Lucasfilm używa już nowego określenia, podkreślając, że chodzi o filmy stanowiące środkowy rozdział dziewięcioodcinkowej historii. W materiałach promocyjnych zestawu znalazł się również opis fabuły tej części cyklu.
Centralna trylogia Sagi Skywalkerów przedstawia Luke’a Skywalkera, który zostaje wciągnięty w walkę rebelii przeciwko złowrogiemu Imperium Galaktycznemu, gdy zostaje zwerbowany przez Obi-Wana Kenobiego. Obdarzony potężną Mocą Luke musi zmierzyć się z szokującą prawdą, podczas gdy lord Sithów Darth Vader staje przed kluczową decyzją.
Nowa nazwa nie zmienia miejsca tych filmów w chronologii. Produkcje wciąż odpowiadają epizodom IV, V oraz VI całej historii, czyli środkowemu aktowi dziewięciofilmowej opowieści znanej jako Saga Skywalkerów.
Dla wielu fanów właśnie ta część cyklu pozostaje najbardziej ikoniczną odsłoną gwiezdnej sagi. To tutaj pojawiają się najważniejsze elementy świata Star Wars, w tym trio bohaterów złożone z Luke’a Skywalkera, Hana Solo i Lei Organy oraz postać Dartha Vadera w jednej z najbardziej pamiętnych interpretacji w historii kina science fiction. W tej trylogii znalazły się także jedne z najbardziej rozpoznawalnych scen serii, jak choćby atak na Gwiazdę Śmierci.