Była porażką, dziś wraca do łask. Gracze znów sięgają po grę ze świata Star Wars od Ubisoftu

Star Wars Outlaws

Na zmianę nastrojów wpłynęło kilka czynników.

W branży gier pierwsze wrażenie potrafi przesądzić o losie całego projektu. W przypadku Star Wars Outlaws premiera okazała się wyjątkowo trudna – fala krytyki, mieszane recenzje sprawiły, że wielu graczy szybko odwróciło się od tytułu. Dziś jednak sytuacja zaczyna się nieco zmieniać. Star Wars Outlaws wraca do łask? Po miesiącach od debiutu Star Wars Outlaws notuje zauważalny wzrost aktywności graczy. Coraz więcej osób wraca do gry po dłuższej przerwie, a inni sięgają po nią po raz pierwszy. Co istotne, tym razem gracze nie tylko sprawdzają tytuł z ciekawości, ale faktycznie zostają z nim na dłużej.

Na zmianę nastrojów wpłynęło kilka czynników. Ubisoft systematycznie poprawiał grę aktualizacjami, eliminując problemy techniczne, usprawniając balans i wygładzając kluczowe elementy rozgrywki. Choć żadna z poprawek nie była rewolucyjna, ich suma znacząco poprawiła komfort zabawy. Dodatkowe treści DLC pozwoliły lepiej zanurzyć się w świecie Gwiezdnych Wojen, a całość stała się bardziej spójna i dopracowana.

Nie bez znaczenia okazały się również obniżki cen. Promocje zachęciły graczy, którzy wcześniej nie chcieli ryzykować zakupu pełnopłatnej produkcji AAA. Brak presji wysokich oczekiwań sprawił, że Star Wars Outlaws zaczęto oceniać łagodniej i bardziej na podstawie faktycznej zawartości niż reputacji wydawcy. To nie znaczy, że krytyka z dnia premiery była całkowicie bezpodstawna. Problemy z wydajnością, nierówna sztuczna inteligencja czy uproszczone mechaniki skradania realnie wpływały na odbiór gry. Dochodziły do tego ogromne oczekiwania wobec pierwszego otwartego świata w uniwersum Star Wars oraz zmęczenie schematami znanymi z innych produkcji Ubisoftu. Dziś, po poprawkach i przy niższej cenie, wielu graczy zdaje się uzawać, że gra została oceniona zbyt surowo. Warto przypomnieć, że 13 stycznia Star Wars Outlaws trafi do Xbox Game Pass, co otworzy drzwi do jeszcze szerszego grona odbiorców.

